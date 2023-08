Proteomics International Laboratories Ltd est une société de technologie médicale basée en Australie. La société est engagée dans les diagnostics prédictifs et les services bioanalytiques. Elle est spécialisée dans la protéomique, l'étude de la structure et de la fonction des protéines. Elle se concentre sur le développement et la commercialisation de tests diagnostiques pour les maladies chroniques. La société opère dans trois unités commerciales unifiées par une plateforme technologique : PromarkerD, Diagnostics et Analytical Services. Le système de test PromarkerD est un test sanguin qui évalue le risque de maladie rénale diabétique (MRD) chez les patients atteints de diabète de type 2. Les diagnostics comprennent la plateforme Promarker, utilisée pour découvrir, vérifier et valider analytiquement le panel de biomarqueurs protéiques pour la néphropathie diabétique. Ses services analytiques comprennent une plateforme technologique basée sur la protéomique, utilisée pour tester et valider la composition protéique d'une gamme variée de produits.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale