Proterra Inc. est engagée dans la conception et la fabrication de véhicules de transport en commun électriques à émission zéro et de solutions technologiques pour véhicules électriques (VE) destinés à des applications commerciales. La société se concentre sur la fourniture de solutions permettant l'électrification des véhicules commerciaux par le biais de trois unités commerciales : Proterra Powered, Proterra Energy et Proterra Transit. Proterra Powered conçoit, développe, fabrique, vend et intègre des systèmes de batteries et des solutions d'électrification dans les véhicules pour les clients des fabricants d'équipements originaux (OEM) de véhicules commerciaux. Proterra Transit conçoit, développe, fabrique et vend des autobus électriques de transport en commun pour les agences de transport public nord-américaines, les aéroports, les universités et d'autres flottes de transport commercial. Proterra Energy fournit des solutions de recharge et des services logiciels clés en main, allant du logiciel de gestion de flotte et d'énergie en tant que service à la planification de la flotte, au matériel, à l'infrastructure, à l'installation, à l'engagement des services publics et à l'optimisation de la recharge.

Secteur Fabricants de voitures et camions