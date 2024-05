Prothena Corporation plc est une société irlandaise de biotechnologie clinique en phase avancée de développement. La société se consacre à la dysrégulation des protéines et à un portefeuille de produits thérapeutiques expérimentaux pour les maladies amyloïdes périphériques rares. La société développe un portefeuille de candidats thérapeutiques pour une série d'indications et de cibles afin d'intégrer les connaissances scientifiques sur les dysfonctionnements neurologiques et la biologie des protéines mal repliées. Le portefeuille de la société comprend des programmes détenus en propre et en partenariat, développés pour le traitement potentiel de maladies telles que l'amylose AL, l'amylose ATTR, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et une série d'autres maladies neurodégénératives. Ses programmes cliniques comprennent le birtamimab pour le traitement potentiel de l'amylose AL, le prasinezumab pour le traitement potentiel de la maladie de Parkinson, le NNC6019/PRX004 pour le traitement potentiel de l'amylose ATTR, et le PRX005 et le PRX012 pour le traitement potentiel de la maladie d'Alzheimer.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale