Proto Labs, Inc. est un fabricant numérique de prototypes personnalisés et de pièces de production à la demande. Les systèmes automatisés de cotation et de fabrication de la société lui permettent de produire des pièces en plastique, en métal et en caoutchouc de silicone liquide de qualité commerciale. Elle fabrique des prototypes et des pièces de production à faible volume pour des entreprises du monde entier. Les principales lignes de produits de fabrication de la société comprennent le moulage par injection, l'usinage à commande numérique par ordinateur (CNC), l'impression tridimensionnelle (3D) et la tôlerie. L'entreprise dessert tous les secteurs verticaux de l'industrie manufacturière, à savoir le médical et les soins de santé, l'électronique informatique, les machines et équipements industriels, l'aérospatiale et l'automobile. Son modèle numérique facilite le passage du prototypage à la production et permet à l'entreprise de servir les développeurs de produits et les ingénieurs par le biais du prototypage et du développement de produits.

Secteur Machines et équipements industriels