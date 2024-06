Proto Labs, Inc. est un fournisseur de services complets de fabrication numérique. La société utilise le moulage par injection, l'usinage par commande numérique (CNC), l'impression tridimensionnelle (3D) et la fabrication de tôles pour fabriquer des pièces sur mesure pour ses clients. L'entreprise destine ses produits aux développeurs de produits et aux ingénieurs qui utilisent des logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) en 3D pour concevoir des produits dans une gamme variée de marchés finaux, aux professionnels de l'approvisionnement et de la chaîne logistique qui cherchent à s'approvisionner en pièces personnalisées à la demande, et à divers clients qui cherchent à acheter des pièces personnalisées en faible quantité. La société, par l'intermédiaire de Protolabs Network by Hubs (Protolabs Network), permet à ses clients d'accéder à un réseau mondial de partenaires de fabrication. Ses clients font appel à elle tout au long du cycle de vie de leur produit, depuis les premières étapes du prototypage jusqu'à la production finale, en passant par le remplacement en fin de vie et d'autres besoins en pièces détachées. L'entreprise est présente aux États-Unis et en Europe.

Secteur Machines et équipements industriels