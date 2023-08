Proton Capital Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023

Proton Capital Corp. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 0,026274 million CAD, contre 0,005225 million CAD un an plus tôt. La perte nette s'est élevée à 0,069109 million CAD, contre 0,446744 million CAD un an plus tôt.

Pour le semestre, le chiffre d'affaires est de 0,052712 million de dollars canadiens, contre 0,005995 million de dollars canadiens il y a un an. La perte nette a été de CAD 0,153372 million contre CAD 0,535085 million il y a un an.