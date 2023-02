La perte de Star Phoenix se réduit mais celle de Petra s'élargit

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et non rapportées séparément par Alliance News :

Star Phoenix Group Ltd - société pétrolière et gazière axée sur Trinidad et l'Indonésie - Affiche des résultats annuels tardifs pour l'année qui s'est terminée le 30 juin. La perte avant impôts se réduit à 1,2 million USD, contre 1,9 million USD un an plus tôt. Elle n'affiche aucun revenu, inchangé par rapport à l'année précédente. Ceci après que ses actions aient été suspendues de la négociation sur l'AIM au début du mois de janvier. Ceci après avoir été incapable de nommer un auditeur ou de publier ses résultats, les résolutions de son assemblée générale juste avant Noël ayant été rejetées par les actionnaires. Pour l'avenir, Star Phoenix déclare que son objectif principal reste de décrocher de nouvelles opportunités afin d'assurer une croissance et une valeur futures pour la société et ses actionnaires.

Petra Diamonds Ltd - Mineur de diamants centré sur l'Afrique du Sud et la Tanzanie - Déclare qu'au cours des six mois qui se sont terminés le 31 décembre, elle a enregistré une perte avant impôts de 3,4 millions USD, contre un bénéfice de 62,7 millions USD un an plus tôt. Le chiffre d'affaires passe de 264,7 millions USD à 212,1 millions USD, tandis que les coûts d'exploitation totaux passent de 157,1 millions USD à 188,5 millions USD. La société déclare qu'elle continue à développer le potentiel à long terme de la base de ressources et qu'elle est convaincue de pouvoir générer suffisamment de liquidités pour financer les futures dépenses d'investissement. Elle déclare qu'elle envisagera de verser un dividende annuel pour son exercice 2023 lorsqu'elle finalisera ses résultats annuels.

Proton Motor Power Systems PLC - Producteur de piles à combustible à hydrogène et de systèmes électriques hybrides basé à Newcastle - Signe un protocole d'accord avec Wilo SE pour coopérer sur l'approvisionnement en énergie décentralisé et décarbonisé, après avoir livré à Wilo en septembre trois systèmes HyFrame S36 sans émission pour une utilisation dans la H2Powerplant de Wilo, une usine d'hydrogène près de Dortmund, en Allemagne. Il ajoute que Wilo a commandé un autre système HyFrame S36. L'accord prévoit la définition des thèmes et des tâches dans les projets d'infrastructure climatiquement neutres pour la production et l'utilisation d'hydrogène vert, Wilo agissant en tant qu'entrepreneur général. Il prévoit de tirer des synergies du vaste réseau de distribution et des contacts de Wilo. L'accord prévoit également l'identification d'applications de produits écologiques complétant les portefeuilles de marques existants ou futurs respectifs.

Premier African Minerals Ltd - Société d'exploitation minière et de développement des ressources naturelles axée sur l'Afrique australe avec ses projets RHA Tungsten et Zulu Lithium au Zimbabwe - Déclare que toutes les structures majeures, les réservoirs et les civils associés à son projet Zulu sont terminés, avec la tuyauterie, les connexions électriques et pneumatiques en cours d'assemblage. Le président-directeur général George Roach a déclaré : "Nous sommes dans la dernière ligne droite en termes d'assemblage final et de mise en service de l'usine, et nous restons sur la bonne voie pour produire du concentré de spodumène au premier trimestre comme prévu [...] Les principaux travaux de terrassement, y compris le parc à résidus, sont bien avancés et ne devraient pas causer de retard pour le moment. Une saison particulièrement humide n'a pas aidé mais ce qui a été réalisé malgré cela et les nombreuses difficultés liées à la logistique, aux frontières, aux déménagements en cours, entre autres, est tout à fait remarquable [...] Je m'attends à d'autres résultats d'analyse significatifs dans les semaines à venir et j'ai hâte de rendre compte de notre première production."

Everest Global PLC - Société d'investissement basée à Londres et axée sur le secteur agricole en Afrique - Déclare qu'elle n'est pas en mesure de publier ses résultats pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 octobre avant le 31 mars, la dernière date autorisée. Elle déclare que les auditeurs n'ont pas reçu l'approbation des nouvelles réglementations. En conséquence, la négociation de ses actions sera suspendue à Londres du 31 mars jusqu'à la publication des résultats. La société déclare avoir approché un certain nombre de cabinets d'audit "au cours des deux derniers mois", mais aucun n'avait la capacité d'effectuer l'audit. Elle prévoit de finaliser la nomination d'un autre cabinet d'audit sous peu et de travailler en étroite collaboration avec son nouvel auditeur pour terminer l'audit des résultats dans "un délai aussi court que possible".

Maven Income & Growth VCT 4 PLC - Fonds de capital-risque basé à Glasgow, en Écosse - Déclare que la valeur nette d'inventaire par action est de 69,00 pence au 31 décembre, en hausse par rapport aux 68,56 pence du 30 juin. Propose le paiement d'un dividende final aux actionnaires de 1,75 pence, en baisse par rapport au paiement d'un acompte de 2,00 pence au cours du semestre précédent. Jeudi, Maven Income & Growth VCT 3 PLC et Maven Income & Growth VCT 4 PLC ont tous deux déclaré qu'ils utiliseraient la facilité de surallocation dans le cadre de la collecte de fonds, car ils " approchent " de l'objectif initial de 5 millions de GBP. Plus tôt en février, le duo a déclaré que la facilité de surallocation valait 5 millions GBP.

