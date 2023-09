Proton Motor Power Systems PLC, par l'intermédiaire de sa filiale Proton Motor Fuel Cell GmbH, se concentre sur le développement et la production de modules de piles à combustible à hydrogène, intégrés à un système de stockage d'énergie. Elle crée un système hybride de pile à combustible électrique capable de fournir de l'énergie pour des applications mobiles, stationnaires et maritimes. Elle est également engagée dans la conception, le développement et la production de piles à combustible et de systèmes hybrides électriques à pile à combustible dont l'empreinte carbone est nulle. Elle exerce ses activités dans le secteur des énergies vertes. Elle propose des systèmes complets de piles à combustible et de systèmes hybrides provenant d'une source unique, depuis le développement et la production jusqu'à la mise en œuvre de solutions personnalisées. Elle se concentre sur les solutions "back-to-base" pour les applications mobiles, marines et stationnaires. Son portefeuille de produits comprend des systèmes de piles à combustible de base, des systèmes complets standard, ainsi que des systèmes personnalisés. Elle sert des clients dans les domaines des technologies de l'information (TI), des télécommunications, des infrastructures publiques et des soins de santé en Allemagne, en Europe et au Moyen-Orient.

Secteur Equipements et composants électriques