Proton Motor Power Systems PLC - concepteur et producteur de piles à hydrogène et de systèmes hybrides électriques basé à Londres - annonce que le président Helmut Gierse s'est retiré avec effet immédiat. Il nomme Ali Naini, directeur non exécutif, pour lui succéder, également avec effet immédiat. M. Naini a rejoint le conseil d'administration en tant qu'administrateur non exécutif en mai 2023.

Le directeur général Faiz Nahab commente : "Le conseil d'administration souhaite à Helmut Gierse une longue et saine retraite et le remercie cordialement pour les 15 années de conseils et de soutien extrêmement précieux qu'il nous a prodigués. Comme nous sommes particulièrement bien placés pour tirer parti de l'adoption des piles à hydrogène sur de nombreux marchés, nous sommes ravis d'accueillir Ali Naini, qui a été nommé président du conseil d'administration, après avoir été administrateur non exécutif de la société depuis 2023. Ali Naini apporte une grande expérience financière et commerciale dans le secteur des technologies propres, acquise au cours d'une carrière remarquable, et nous nous réjouissons de pouvoir compter sur ses conseils avisés en cette période très excitante pour l'entreprise".

Cours actuel de l'action : 2,02 pence, en baisse de 1,5%.

Variation sur 12 mois : en baisse de 80

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

