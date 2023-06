Proton Motor Power passe à une perte annuelle en raison de la baisse des revenus

(Alliance News) - Proton Motor Power Systems PLC a fait état mardi d'un passage à la perte annuelle en raison de la baisse des revenus, et a déclaré avoir accepté une modification de la facilité de prêt de Falih Nahab.

Le concepteur et producteur de piles à hydrogène et de systèmes hybrides électriques à pile à hydrogène, basé à Londres, a déclaré un chiffre d'affaires de 2,1 millions de livres sterling pour 2022, en baisse par rapport aux 2,8 millions de livres sterling en 2021.

Le total des prises de commandes en 2022 s'est élevé à 2,7 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 2,8 millions de livres sterling de l'année précédente. Proton a expliqué avoir connu une "période estivale plus calme en raison de l'invasion de l'Ukraine".

L'entreprise a déclaré une perte d'exploitation de 10,5 millions de livres sterling, contre 9,1 millions de livres sterling l'année précédente. Elle a déclaré que l'augmentation de la perte résultait principalement d'investissements supplémentaires dans le domaine du développement technique, dans le personnel et dans l'infrastructure.

Elle a enregistré une perte avant impôts de 18,9 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 315 millions de livres sterling un an plus tôt. L'entreprise a enregistré un gain de juste valeur sur les dérivés incorporés de 320,9 millions de livres sterling en 2021, contre aucun en 2022.

Le directeur général de Proton, M. Nahab, a déclaré : "Au cours de l'année à venir, nous nous concentrerons particulièrement sur l'augmentation de la capacité de production dans les nouveaux locaux et sur l'exploitation des commandes potentielles actuelles et du pipeline de ventes et de production."

À l'avenir, Proton a déclaré qu'il se concentrait sur "l'augmentation substantielle de la capacité de production et de développement afin de répondre à la demande croissante du marché".

En outre, l'entreprise a déclaré qu'elle avait accepté une modification de sa facilité de crédit existante avec Falih Nahab. La facilité de Falih Nahab a été portée à environ 71,4 millions d'euros.

Falih Nahab est un actionnaire important de la société.

Les actions étaient en hausse de 2,7 % à 9,50 pence chacune mardi matin à Londres.

