Proton Motor Power Systems PLC conçoit, développe, fabrique et teste des piles à combustible et des systèmes hybrides de piles à combustible, ainsi que les composants techniques correspondants. La principale activité de la société est le développement de piles à hydrogène et de systèmes hybrides de piles à combustible par l'intermédiaire de sa filiale, Proton Motor Fuel Cell GmbH. La société se concentre sur la production de technologies de piles à hydrogène et sur la production durable. Elle se concentre sur les solutions stationnaires, ainsi que sur les applications mobiles, maritimes et ferroviaires. Le portefeuille de produits comprend des systèmes de piles à combustible de base, des systèmes complets standard et des systèmes spécifiques aux clients. L'entreprise est active dans le secteur de l'énergie verte. Ses produits comprennent HyModule, HyFrame, HyScale, HyRange, HyShip, HyRail, HyShelter, HyCabinet, HyModule et HyFrame. La société dessert divers marchés, tels que les marchés stationnaire, maritime et ferroviaire, ainsi que les marchés stationnaire, maritime et ferroviaire.

Secteur Equipements et composants électriques