(Alliance News) - Voici un résumé des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés vendredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

ProBiotix Health PLC - Développeur de probiotiques basé à Wakefield, en Angleterre, pour lutter contre les maladies cardiovasculaires et d'autres conditions liées au mode de vie - En 2023, la perte avant impôts se creuse pour atteindre 762 000 GBP, contre 221 000 GBP l'année précédente. Le chiffre d'affaires augmente de 28 %, passant de 1,3 million de livres sterling à 1,7 million de livres sterling. Les dépenses administratives totales augmentent de 60 %, passant de 1,0 million de GBP à 1,6 million de GBP. La société a commencé à tester sa proposition sur les marchés chinois et sud-coréen, qui suscitent un "intérêt positif". Steen Andersen, directeur général, déclare : "Nous avons continué à développer une activité visant à devenir un fournisseur de solutions de produits probiotiques finis dans des formats grand public, à la fois sous nos propres marques et sous les marques privées de nos partenaires, avec l'objectif de faire de ProBiotix une entreprise au chiffre d'affaires de 10 millions de livres sterling dans les années à venir".

Oakley Capital Investments Ltd - Investisseur paneuropéen en capital-investissement enregistré aux Bermudes - Annonce que son Fonds IV vendra sa participation dans idealista SAU, une plateforme de petites annonces immobilières en ligne, à Cinven Ltd. Sur la base des évaluations du 31 mars, le produit attendu est de 70 millions de livres sterling.

Kistos Holdings PLC - Entreprise énergétique britannique spécialisée dans les actifs à faible émission de carbone - Les essais qui ont débuté en mai confirment la possibilité d'augmenter la capacité de production de gaz de l'installation de stockage de Hill Top Farm de 24 %, pour la porter de 17,8 millions de thermes à 22 millions de thermes. Les résultats sont susceptibles d'augmenter les recettes.

Phoenix Digital Assets PLC - Investisseur londonien dans les actifs de la blockchain - En 2023, la société passe d'une perte de 9,4 millions de GBP l'année précédente à un bénéfice avant impôts de 20,1 millions de GBP. Les mouvements de la juste valeur des actifs numériques et des jetons passent à 25,6 millions de livres sterling, contre une perte de 5,5 millions de livres sterling l'année précédente. Le total des actifs sous gestion augmente de 84 %, passant de 25,1 millions de livres sterling à 46,1 millions de livres sterling.

Proton Motor Power Systems PLC - Fabricant londonien de piles à combustible et de systèmes électriques hybrides - En 2023, la perte avant impôts se réduit à 14,5 millions de GBP, contre 18,9 millions de GBP l'année précédente. Le chiffre d'affaires reste largement inchangé à 2,1 millions de livres sterling. Le coût des ventes diminue de 21 %, passant de 2,1 millions de GBP à 1,7 million de GBP. La société annonce aujourd'hui une nouvelle facilité de crédit de 12 millions d'euros avec Falih Nahab. Le directeur général, Faiz Nahab, déclare : "Le principal objectif du groupe est d'accroître le volume de production, dans un premier temps en investissant dans de nouveaux locaux et, au-delà, avec des partenaires industriels sur la base d'accords de licence et de coopérations mutuellement bénéfiques, telles que des coentreprises".

Altona Rare Earths PLC - Société d'exploration et de développement des ressources axée sur l'Afrique - Levée de fonds d'environ 1,3 million de livres sterling. 390 000 GBP ont été levés par la souscription de 39 millions d'actions à un pence chacune. Lancement d'un emprunt de 900 000 GBP par le biais de deux nouveaux accords de prêt de 600 000 GBP et 300 000 GBP. Tracarta Ltd contribue à hauteur de 300 000 GBP à la souscription et de 600 000 GBP à l'emprunt.

