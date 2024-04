Provident Financial Services, Inc. est une société holding pour The Provident Bank (la Banque). La Banque est une banque d'épargne à capital-actions agréée dans le New Jersey qui exploite des succursales à service complet dans le nord et le centre du New Jersey, dans les comtés de Bucks, Lehigh et Northampton en Pennsylvanie, ainsi que dans les comtés de Queens et de Nassau à New York. La banque propose une gamme de produits et de services financiers par l'intermédiaire de son réseau d'agences. La Banque octroie des prêts immobiliers commerciaux, des prêts commerciaux aux entreprises, des prêts hypothécaires à taux fixe et à taux variable garantis par des biens immobiliers résidentiels d'une à quatre familles et d'autres prêts à la consommation, pour des emprunteurs généralement situés dans sa zone de marché principale. La Banque investit dans des titres adossés à des créances hypothécaires et dans d'autres investissements autorisés. Elle fournit des services fiduciaires et de gestion de patrimoine par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Beacon Trust Company, et des services de courtage en assurance par l'intermédiaire de sa filiale, Provident Protection Plus, Inc.

Secteur Banques