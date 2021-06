Proximus : va créer son espace de travail du futur en réaménageant le bâtiment actuel dans le quartier de Bruxelles-Nord

Le Comité Exécutif de Proximus a présélectionné trois candidats en vue de la conception des futurs bureaux de l'entreprise à Bruxelles. Afin de créer un campus digital durable et inspirant qui favorise les connexions, la collaboration et l'innovation, Proximus a opté pour une rénovation profonde du bâtiment actuel. Le promoteur qui sera finalement chargé de développer le projet devrait être choisi d'ici fin 2021 ou début 2022.

Après avoir annoncé son intention de transformer ses bureaux physiques à Bruxelles en un site plus vert, plus petit, de type 'campus', mieux adapté à la collaboration et au travail hybride, Proximus a organisé une procédure d'appel d'offres (RfP) entre février et avril 2021. Au terme d'une analyse profonde de l'ensemble des projets soumis, le Comité Exécutif de Proximus a validé la sélection du Consortium « DWNTWN-4-Proximus », de Immobel SA/NV et de Whitewood Capital SA/NV, dont les offres en vue de la création d'un nouvel environnement de travail correspondaient le mieux à la vision de l'entreprise. Proximus a été assistée tout au long de cette procédure par BNP Paribas Real Estate.

Proximus va maintenant entamer un processus de co-création avec les promoteurs sélectionnés, qui devrait se conclure par la vente de l'ensemble du bâtiment. Ce dernier sera ensuite rénové afin de trouver un juste équilibre entre les besoins de Proximus en tant que locataire partiel et l'adaptation des autres parties de l'immeuble pour un usage mixte.

Le réaménagement du site actuel dans le quartier Nord de Bruxelles consolidera Proximus dans son rôle de pionnier de la durabilité. Elle fera de l'économie circulaire une priorité, favorisera le bien-être des collaborateurs et permettra à l'entreprise d'assumer son rôle sociétal, en faisant du quartier un lieu dynamique où il fait bon vivre et travailler ensemble.

... offrir un environnement de travail optimal pour la communauté Proximus

L'emplacement du bâtiment emblématique est imbattable en termes d'accessibilité par les transports en commun. Le futur bâtiment lui-même correspondra pleinement aux besoins de l'entreprise, car sa conception et son aménagement résulteront d'un parcours de co-création entre Proximus et le promoteur. Il disposera d'espaces collaboratifs, de coins informels et de zones vertes pour améliorer le bien-être des collaborateurs et stimuler les contacts interpersonnels.

Le nouveau concept d'environnement de travail soutiendra par ailleurs la transformation culturelle de Proximus et les méthodes de travail agiles. Il donnera une sensation de campus ouvert, favorisant la collaboration entre collègues ainsi qu'avec les clients, partenaires et autres entreprises.

... stimuler l'entreprise dans la réalisation de ses objectifs environnementaux audacieux

Le réaménagement des bureaux actuels est un choix logique compte tenu de l'engagement de Proximus à fournir une contribution nette positive et devenir une entreprise véritablement circulaire d'ici 2030. Le projet contribuera de plusieurs façons à la réalisation des ambitions audacieuses de Proximus en matière de décarbonisation et de bâtiments libres de combustibles fossiles de plusieurs manières. Il permettre à l'entreprise de :

réduire sa consommation d'énergie grâce à un monitoring énergétique intelligent et à une planification prédictive de la consommation, en fonction du taux d'occupation du bâtiment ;

réduire de moitié la superficie de bureaux, ce qui limitera notre impact sur l'environnement ;

recycler au maximum les matériaux et explorer davantage d'autres principes circulaires, tels que l'utilisation de matériaux reconditionnés, le partage d'installations et d'équipements, etc. ;

rester à proximité de la gare la mieux desservie de Belgique et maximiser ainsi l'attractivité des transports en commun pour se rendre au bureau.

... montrer son engagement dans la revitalisation du quartier Nord de Bruxelles

Proximus reste au cœur du quartier Nord de Bruxelles, qui fait l'objet d'une revitalisation profonde. Le quartier sera transformé en une zone dynamique et verte, combinant bureaux et zones d'habitation et bien desservie par les transports en commun. Proximus est fière de jouer un rôle actif dans l'amélioration de la qualité de vie du quartier et pour ses habitants. Ainsi, l'entreprise reste fidèle à sa mission sociétale.

Le choix définitif entre les trois candidats en lice est attendu pour la fin de l'année ou le début de 2022. Le projet de création du futur siège de Proximus devrait s'achever entre fin 2025 et fin 2026. Le calendrier variant selon les offres, aucune information concrète supplémentaire ne peut toutefois être donnée à ce stade.