Proximus : UBS dégrade sa recommandation

UBS dégrade sa recommandation sur Proximus de 'neutre' à 'vente' avec un objectif de cours ramené de 13,3 à 8,8 euros, une nouvelle cible qui implique un potentiel de repli de 6% pour le titre de l'opérateur télécoms belge.



Le broker réduit le FCF de plus de 20% à moyen terme et prévoit une réduction de moitié du dividende par action à 0,60 euro. Il pointe aussi une 'valorisation chère sur le rendement EV/OpFCF et EFCF malgré les risques liés aux nouveaux entrants'.



