2021 : une année propice à la cloudification des carrières

Ce n'est un secret pour personne : la crise du Covid-19 a considérablement accéléré l'adoption des technologies. Le cloud computing, par exemple, a connu une augmentation d'environ 15 % en seulement deux ans, passant de 80 % en 2019 à 95 % en 2021 . En d'autres termes, la nouvelle normalité est là, plus question de faire marche arrière. On peut dès lors se demander quel en est l'impact sur nos activités quotidiennes. Devrons-nous bientôt remplacer des départements IT entiers par des robots ? En bref, la réponse est non. Mais permettez-moi d'expliciter un peu mon propos.

À partir du moment où des emplois deviennent superflus, deux stratégies sont envisageables grosso modo. Soit vous dites adieu à tout un groupe de personnes, soit vous investissez dans votre personnel à travers des programmes de recyclage. La première option semble souvent la plus facile, mais je vous garantis qu'elle met à mal la confiance dans la capacité du management à anticiper, sans compter qu'elle ne représente pas non plus le choix le plus judicieux dans le contexte actuellement très tendu du marché de l'emploi. La seconde est la piste empruntée par Proximus. Parce que faire passer les gens avant le profit est une approche HR plus durable. Parce que nous voulons favoriser une culture Agile et collaborative au sein de notre organisation. Et parce qu'une entreprise qui se veut pionnière doit être capable d'évoluer.

Alors, comment cloudifier les carrières ? La première étape implique un changement de mentalité. Il faut être prêt à abandonner les technologies et les habitudes traditionnelles et se mettre à en adopter de nouvelles. Après tout, comme le disait Thomas Edison, le génie, c'est 1 % d'inspiration et 99 % de transpiration. Il est temps de se mettre à l'ouvrage. Soyez ouvert à ce nouveau monde, aux nouvelles possibilités qui l'accompagnent et regardez vers l'avenir !

La deuxième étape consiste à identifier de nouvelles opportunités. Et les changements ne concernent pas seulement les technologies. L'expérience client évolue elle aussi, au même titre. De quelles compétences avez-vous besoin pour exploiter au mieux votre potentiel ? De quelle expertise disposez-vous déjà en interne et quels sont les domaines inexplorés pour l'instant ? Comment allez-vous définir les nouveaux rôles et responsabilités au sein de votre organisation ? Chez Proximus, nous avons décidé de saisir de nouvelles opportunités en maîtrisant dix domaines technologiques - de la gestion du cloud hybride à l'edge computing en passant par l'expérience client.

Troisièmement, il est temps d'identifier les personnes adhérant au changement... et celles qui sont plus réticentes. Quelles sont les fonctions à maintenir, quelles sont celles amenées à disparaître, lesquelles doivent encore être pourvues ? Il est peut-être préférable de laisser certains de vos employés à leur poste. Certains peuvent être plus disposés que d'autres à assimiler de nouvelles compétences. Le défi consiste à faire correspondre au maximum les besoins de l'organisation aux besoins individuels des employés. C'est à vous de redoubler d'adresse pour trouver les bonnes adéquations, investir dans la formation et élaborer un plan de transition.

Étape suivante ? Répétez les étapes deux et trois. Nous n'avons abordé, en effet, que la pointe de l'iceberg. La part de marché occupée par le cloud computing en Belgique a doublé entre 2016 et 2020 et devrait encore doubler d'ici 2024.