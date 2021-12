La société belge Proximus augmente après l'accord de fusion de son unité TeleSign avec le SPAC.

Les actions de la société de télécommunications belge Proximus, contrôlée par l'Etat, ont augmenté vendredi après que sa filiale TeleSign ait accepté de fusionner avec une société de chèques en blanc de New York dans une opération qui valoriserait l'unité à 1,3 milliard de dollars.

La société américaine North Atlantic Acquisition Corporation (NAAC), présidée par Andrew Morgan, ancien directeur de Diageo pour l'Europe, a déclaré jeudi qu'elle allait acheter une participation minoritaire dans TeleSign pour un montant total de 487 millions de dollars.

NAAC a déclaré qu'elle lèverait 107,5 millions de dollars supplémentaires pour conclure la transaction.

L'action Proximus était en hausse de 4% à 17,66 euros à 1122 GMT.

"En facilitant l'introduction prévue de TeleSign sur les marchés publics des capitaux, nous pouvons accélérer sa prochaine phase de croissance, en abordant l'espace mal desservi de l'identité et de l'engagement numériques", a déclaré Gary Quin, PDG de NAAC, dans un communiqué.

Basée en Californie, TeleSign aide les entreprises à sécuriser leurs identités numériques, à prévenir la fraude et à établir des communications sécurisées.

Les sociétés d'acquisition à but spécial (SPAC) sont des véhicules de trésorerie cotés en bourse et soutenus par des entrepreneurs connus qui sont ensuite utilisés pour acheter une société privée, offrant ainsi une voie alternative à l'introduction en bourse.

Cette année, plus de 130 milliards de dollars de SPAC ont été cotés dans le monde, la plupart à New York, et beaucoup d'entre eux sont maintenant à la recherche de cibles ; une opportunité lucrative pour les entreprises privées qui cherchent une voie relativement facile vers une cotation en bourse.

Proximus a déclaré qu'elle ne vendait aucune de ses actions et qu'elle détiendrait 66,5 % de TeleSign à l'issue de la transaction.

La transaction devrait être conclue au cours du deuxième trimestre de l'année prochaine.

TeleSign a déclaré qu'elle prévoyait de générer 391 millions de dollars de revenus en 2021, avec une augmentation prévue à environ 1,1 milliard de dollars en 2026. (Reportage d'Anait Miridzhanian ; édition d'Abhinav Ramnarayan et Mark Potter)