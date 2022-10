13 octobre 2022| Blog Le 13 octobre : Journée mondiale de la vue

La diversité et l'inclusion au service d'une performance durable La diversité et l'inclusion sont un terreau pour l'innovation et un levier indispensable pour une performance durable. C'est tout le sens de l'engagement de Proximus depuis des années. Afin que notre société soit une société inclusive, nous connectons plus de personnes afin de réduire la fracture numérique. Nous voulons mettre à disposition de nos collègues porteurs de handicap un environnement de travail sûr et adapté, mais aussi veiller à ce que leur handicap n'entrave pas l'accès aux mondes professionnel et digital. Comment ? En adaptant nos produits et services pour les rendre accessibles.

Être un opérateur de télécommunications, c'est endosser un rôle social de premier plan auprès de toutes ses parties prenantes et à travers tout le pays. Face aux transformations numériques majeures qui bouleversent notre environnement, qu'il soit virtuel ou réel, Proximus s'engage.

Marie

collègue malvoyante chez Proximus

J'ai fait des tests pour Doktr, My e-press, pour My Proximus…Je fais des tests d'applications pour que ça soit utile aux gens malvoyants. Mouche, mon chien-guide, vient de la Ligue Braille. Je l'ai depuis 2016. Au début, au bureau, il avait du mal avec les bruits… Quand je vais en réunion, je l'emmène toujours avec moi. Il est très apprécié des collègues ! Je voulais absolument faire quelque chose de ma vie pour prouver qu'on peut être dans la vie active même si on a des soucis de santé. J'ai été accueillie dans une équipe où les gens étaient très gentils et petit à petit, j'ai repris confiance en moi.

En collaboration avec l'association Passe Muraille, qui dispose d'un panel indépendant de personnes porteuses de handicap, nous testons tous nos nouveaux smartphones et tablettes. Le but est de garantir que ces appareils répondent aux besoins de chacun. Notre catalogue en ligne est illustré d'icônes pour faciliter l'identification des appareils accessibles pour ces personnes. En 2021, nous avons testé 20 nouveaux appareils avant de les intégrer dans notre offre. 55% des appareils testés étaient accessibles à au moins 5 catégories de handicap (6 catégories de handicap au total sont testées par Proximus).

Depuis 2020, nos sites Proximus.be et Proximus.com sont accessibles aux personnes malentendantes ou malvoyantes grâce à des sous-titres sur les vidéos, des textes explicatifs et l'ajout de contrastes de couleur optimaux pour une meilleure visibilité et lisibilité des textes et des images.>/p>

En 2021, nous avons amélioré l'accessibilité de nos apps MyProximus et Pickx pour les personnes porteuses de handicap. Nous proposons des sous-titres et une audiodescription sur plusieurs chaînes de notre plateforme TV Pickx. Nous étendrons cette fonctionnalité à d'autres chaînes et aux programmes de notre catalogue à la demande. D'ici 2024, 25% des programmes de ce catalogue seront disponibles avec audiodescription, et 25% avec sous-titres.

Grâce à notre collaboration avec Passwerk, nous employons 3 ingénieurs de test. Passwerk met à profit de ses clients les compétences des personnes présentant un profil du spectre autistique dans divers domaines d'expertises tels que des testeurs de logiciels, développeurs de logiciels, consultants en Business Intelligence ou spécialistes en Support Processes.

Nous collaborons avec plusieurs entreprises de travail adapté dont ENTRA (ENtreprise de TRavail Adapté), qui nous permet d'offrir la possibilité à environ 200 personnes en situation de handicap de réaliser des activités telles que du câblage, l'assemblage de kits, la réparation, les tests et le conditionnement de nos produits.

Un des points d'attention est l'accessibilité de nos bâtiments et l'adaptation de notre infrastructure pour les personnes en situation de handicap, qu'il s'agisse de l'accès à nos bâtiments et de l'adaptation de notre environnement de travail pour nos employés, ou de l'accès à nos shops pour le grand public.

Nous mettons tout en œuvre pour que la prise en compte des obstacles rencontrés par les personnes porteuses d'un handicap soit aussi une réalité dans le cadre de notre tout nouveau concept de rénovation des Tours à Bruxelles, afin de leur assurer un accès optimal au nouveau Campus Bruxelles.

