Proximus SA est le 1er opérateur de télécommunications belge. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - prestations de télécommunications aux particuliers (47,7%) : prestations de téléphonie fixe (1,5 million de lignes installées à fin 2021), de téléphonie mobile (3,9 millions de clients), de services d'accès à Internet (2 millions d'abonnés ADSL), de diffusion de télévision interactive (1 709 000 abonnés), etc. ; - prestations de télécommunications aux entreprises (29,9%) : prestations de téléphonie fixe (417 000 de lignes installées à fin 2021), de téléphonie mobile (4,5 millions de clients), de services d'accès à Internet et de transmission de données. Le groupe développe également une activité de vente en gros de minutes de communication à destination d'opérateurs tiers situés en Belgique ; - prestations de portage (17,3% ; BICS) : prestations de connectivité et de services de capacité à destination d'opérateurs télécoms et de fournisseurs de services internationaux ; - autres (5,1%). 77,7% du CA est réalisé en Belgique.

Secteur Services intégrés de télécommunications