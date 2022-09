19 septembre 2022| Blog Mobilidata : le rôle des données pour rendre la circulation plus verte

Be-Mobile est une filiale de Proximus spécialisée dans les solutions intelligentes en matière de mobilité durable. L'entreprise utilise la technologie pour amener les voyageurs à destination de la manière la plus sûre, aisée et confortable possible. Dans cet article, son CEO, Jan Cools (son profile LinkedIn), explique comment Mobilidata, un projet du gouvernement flamand, permettra de rendre notre circulation plus fluide et plus durable.

Embouteillages. Nous connaissons tous cette sensation désagréable d'être bloqué dans des embouteillages : vos projets pour la journée tombent rapidement à l'eau sans que vous ne puissiez rien y faire. C'est précisément cette frustration qui m'a incité, voici 15 ans, à lancer Be-Mobile. Je voulais pouvoir utiliser des données pour suivre des véhicules et mieux réguler la circulation afin de réduire la formation d'embouteillages.

15 ans plus tard, Be-Mobile remplit exactement ce rôle ainsi que de nombreux autres : nous envoyons des informations concernant les embouteillages aux usagers via leur smartphone, nous automatisons le péage pour les camions, nous simplifions le stationnement avec l'appli 4411... Bref, nous utilisons des données et la technologie pour rendre la mobilité plus durable et plus agréable pour chacun. Cette technologie a fortement évolué au cours de 15 dernières années et continuera à le faire au même rythme. Résultat ? Nous pouvons nous attendre à de grandes innovations dans les 15 ans à venir.

Nous amorçons déjà ces innovations aujourd'hui grâce au projet Mobilidata du gouvernement flamand. Ce projet s'inscrit parfaitement dans la Semaine européenne de la Mobilité, placée cette année sous le signe des « Meilleures connexions » : en effet, Mobilidata vise à assurer une meilleure coordination des usagers de la route entre eux et par rapport à l'infrastructure routière. À cet effet, nous utilisons aujourd'hui principalement des données GPS des smartphones, mais nous constatons aussi une évolution vers des véhicules dans lesquels cette connectivité a déjà été intégrée. Voici déjà un avant-goût de ce que nous aimerions atteindre grâce à ces meilleures connexions.

Aujourd'hui, la plupart des voitures sont équipées de capteurs qui vous signalent à quel moment vous arrivez à proximité d'un obstacle, par exemple lorsque vous stationnez ou manœuvrez. Mais que diriez-vous de recevoir également des avertissements dans votre voiture concernant des facteurs plus dynamiques ? Une ambulance qui approche, un accident plus loin sur la route, un véhicule d'entretien qui roule lentement... Aujourd'hui, on ne constate la plupart du temps ces situations que lorsqu'on y est directement confronté. Avec des véhicules connectés, vous recevez un avertissement largement à l'avance. Vous disposez donc des informations nécessaires pour anticiper. Ce système est plus sûr et permet en outre d'éviter la formation d'embouteillages.

Nous pouvons également franchir une étape supplémentaire en reliant non seulement les usagers entre eux, mais aussi avec l'infrastructure routière. Songez à des feux intelligents qui anticipent la circulation réelle ou s'adaptent aux conditions climatiques. Avec Mobilidata, nous travaillons à l'implémentation de 350 feux de circulation intelligents en Flandre. Ces feux peuvent par exemple donner la priorité aux services de secours et au transport public. Les usagers peuvent également recevoir des informations concernant la vitesse à respecter pour systématiquement avoir un feu vert. Un système d'emblée très respectueux de l'environnement : freiner et ralentir moins signifie aussi moins d'émissions.

En parlant d'environnement : les conversations évoquent souvent la mobilité et la durabilité, surtout lorsque l'on parle des transports publics. Inciter davantage de personnes à utiliser les transports publics constitue bien entendu une initiative importante. Toutefois, il ne s'agit pas d'une solution prête à l'emploi pour résoudre tous les problèmes. Dans une région urbanisée comme la Flandre, la voiture demeure une nécessité pour de nombreuses personnes, surtout pour celles qui habitent en dehors des centres. Cette urbanisation, et la formation d'embouteillages qui en découle, est aussi la raison pour laquelle les Pays-Bas et la Flandre sont de tels chefs de file en matière d'utilisation de technologie de données dans la circulation. Il est impossible d'endiguer l'augmentation du nombre de voitures et le nombre de déplacements ne fait lui aussi que croître.

Cela ne doit pas pour autant constituer un problème. L'émergence de voitures plus écologiques et de technologies innovantes telles que les feux de circulation intelligents réduit le caractère polluant de la circulation. La prochaine étape ? L'introduction de véhicules autonomes. Cela peut sembler loin pour de nombreuses personnes, mais la technologie existe déjà et des projets de données tels que Mobilidata tracent la voie pour l'introduction de ces véhicules autonomes. En outre, nous constatons déjà aujourd'hui que la mobilité en tant que service est très recherchée : le partage de voitures et le ride-hailing (transport par un chauffeur personnel, comme un taxi ou Uber) gagnent très rapidement en popularité. Cette tendance ne fera que s'accentuer. En bref : la limite entre la mobilité privée et le transport « public » s'estompe.

Un plus grand nombre de déplacements dans la circulation entraîne aussi un risque accru d'embouteillages, mais c'est précisément grâce aux technologies innovantes d'aujourd'hui que nous pouvons nous préparer aux problèmes de demain. Il n'y a pas que les feux de circulation qui peuvent être liés à l'usager : à terme, l'ensemble de la circulation pourra être réglé de manière dynamique sur la base de données d'utilisateurs. Songez aux limitations de vitesse variables, au péage intelligent pour piloter le comportement des usagers, à des informations de stationnement en temps réel afin que les usagers sachent au préalable s'ils peuvent ou non stationner à un endroit... Nous créons ainsi une circulation qui fonctionne pour tout le monde : les usagers de la route, les riverains et l'environnement.

Imprimer

Partagez cette page via