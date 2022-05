25 mai 2022| Communiqué de presse Première en Belgique : le centre de distribution de Proximus décroche le label "Lean & Green 3 stars" pour ses efforts en faveur de l'environnement.

Pour la première fois en Belgique, une entreprise décroche le prestigieux label "Lean & Green 3 stars". Après avoir obtenu le label 2 étoiles en 2021, le centre de distribution Proximus de Courcelles confirme ainsi ses ambitions en matière de réduction d'émissions de CO2 en vue de devenir la première chaîne d'approvisionnement neutre en carbone d'ici 2030.

Créé aux Pays-Bas, le programme Lean & Green est mené et mis en oeuvre depuis 2014 par Logistics in Wallonia. Ce programme vise à réduire les émissions de CO2 en mettant l'accent sur la chaîne d'approvisionnement, et plus spécifiquement toutes les activités liées au transport et à la logistique.



Les entreprises participant au programme élaborent un plan d'action conformément à la méthodologie établie. Ce plan doit couvrir au moins 50 % des émissions liées au transport et à la logistique. Elles choisissent ensuite une unité de référence leur permettant de calculer les émissions de CO 2 de manière appropriée, en tenant compte de l'évolution et de la croissance de leurs activités. Tous les résultats sont évalués par un auditeur externe.

À l'échelle européenne, 549 entreprises participent au programme Lean & Green pour le volet logistique. Seules 24 entreprises, dont Proximus, ont décroché les 3 étoiles. Proximus est également la seule entreprise belge à recevoir la plus haute distinction.

Conformément au cadre des actions menées par Proximus en matière de durabilité et à l'ambition logistique de devenir neutre en carbone d'ici 2030, une initiative a été lancée, avec l'aide de Logistics in Wallonia, afin d'obtenir le label Lean & Green pour le centre de distribution de Proximus à Courcelles. En 2021, Proximus a obtenu le label Lean & Green 2 Stars pour être parvenue à réduire de 32 % ses émissions de CO2 par commande entre 2015 et 2019.

Encouragée par ce bon résultat, Proximus a immédiatement poursuivi ses efforts en matière de durabilité pour décrocher la troisième étoile. Il lui a fallu, pour ce faire, augmenter la portée du projet de 10 % et atteindre une réduction supplémentaire de 5 % par rapport à la deuxième étoile. Grâce à ses efforts continus et à la mise en place de nouvelles actions concrètes en étroite collaboration avec ses principaux fournisseurs dans le domaine du transport et du stockage, Proximus est parvenue, entre 2015 et 2021, à réduire ses émissions de CO2 de 55 % par commande (au lieu des 35 % exigés pour obtenir la 3e étoile). Et ce, malgré une augmentation significative de 18 % du volume des commandes. Une performance qui vaut à Proximus de décrocher le label "Lean & Green 3 Stars" en 2022.

Afin d'obtenir ce label, Proximus a mis en place différentes actions concrètes supplémentaires dans plusieurs domaines. Point commun de ces actions : une solide collaboration, une stratégie concertée et des plans d'action alignés avec les principaux fournisseurs dans le domaine du transport et du stockage.

Le centre de distribution de Proximus fonctionne avec 100% d'énergie verte depuis 2019 et a de plus en plus recours à l'énergie éolienne locale belge ces dernières années.

Depuis 2019 déjà, le centre de distribution de Proximus consomme exclusivement de l'électricité verte. Au cours de ces dernières années, l'accent est mis de plus en plus sur l'énergie éolienne locale d'origine belge. En ce qui concerne le transport, les horaires de livraison et de transport ont été encore optimisés et consolidés. Le parc de véhicules est également plus vert et la distribution à vélo s'est étendue dans les grandes villes.

Dans le cadre de sa campagne Don't miss the Call, près de 80.000 GSM sont passés par le centre de distribution de Proximus, qui s'est chargé d'extraire les métaux précieux qu'ils contiennent ou de les reconditionner afin de leur donner une seconde vie. Un coup de pouce qui profitera à l'environnement.

En ce qui concerne les emballages, Proximus a pris l'initiative d'envoyer ses produits directement au client, sans carton supplémentaire. Elle a ainsi pu économiser l'équivalent de 92 terrains de football en mètres carrés !

Tous ces efforts ont valu à Proximus de décrocher le label "Lean & Green 3 Stars" en 2022. Cette reconnaissance, particulièrement prestigieuse en Europe, souligne une fois de plus le rôle de pionnier de Proximus dans le domaine du développement durable, un pilier important de sa stratégie #inspire2022. Pour Proximus, il s'agit d'une étape concrète vers son objectif de zéro émission nette d'ici 2040, tant dans ses propres activités que dans sa chaîne de valeur.

