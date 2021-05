25 mai 2021| Communiqué de presse Première mondiale à Anvers : Proximus et Nokia déploient la première connexion 25 Gbps sur un réseau actif, le réseau fibre le plus rapide au monde

Aujourd'hui, lors d'une conférence de presse à la Maison du Port à Anvers, Proximus et Nokia ont mis en service le réseau fibre le plus rapide au monde, déployant le tout premier réseau actif basé sur la technologie '25G PON' de Nokia. Développée à Anvers, cette avancée technologique démontre la capacité virtuellement illimitée de la fibre. Elle permet à Proximus et Nokia de se profiler comme leaders technologiques à l'échelle mondiale montrant la voie aux opérateurs et aux fabricants d'équipements du monde entier.

Les réseaux 'PON' (Passive Optical Networks) sont largement répandus aujourd'hui. Ils fournissent une connectivité internet aux consommateurs et aux entreprises en utilisant la technologie de fibre optique. La plupart de ces déploiements sont basés sur la technologie Gigabit PON (GPON), tandis que le 10 Gigabit PON (également connu sous le nom de 'XGS-PON') fait progressivement son apparition. Le 25 Gigabit PON est la génération de technologie PON la plus récente. Elle permet d'atteindre des vitesses d'envoi et de réception sans précédent, environ 200 fois plus rapides que sur les réseaux large bande les plus avancés il y a 10 ans.

Pourtant, la première activation d'un réseau 25G PON n'est pas seulement une grande nouvelle pour les 'geeks' du monde entier. Vu l'explosion de la demande de bande passante causée par l'évolution des habitudes de consommation et l'apparition de nouveaux services digitaux, les réseaux fibre sont le moteur de l'économie actuelle. La fibre optique est la technologie de réseau fixe inégalée et à l'épreuve du temps ; elle combine une capacité virtuellement illimitée avec la possibilité de fournir une vitesse de débit vertigineuse, et ce, de la manière la plus efficace possible sur le plan énergétique. La première mondiale présentée aujourd'hui par Proximus et Nokia marque donc une étape importante pour rendre les réseaux toujours plus performants en termes de vitesse, de capacité et de latence, et par conséquent capables d'accélérer la transition vers une société véritablement digitale.

La technologie 25G PON montre la capacité virtuellement illimitée de la fibre, dont seule une fraction est exploitée aujourd'hui. Elle est le fruit d'un partenariat de longue date entre Proximus et Nokia, une collaboration historique d'une vingtaine d'années fondée sur la confiance et une volonté d'innovation permanente. Cette longue trajectoire commune de co-développement et d'innovation a fait de Proximus et Nokia des références mondiales en matière de réseau d'accès fixe.

En même temps, cet événement place Anvers au cœur de l'innovation technologique mondiale. Le siège anversois de Fixed Access Nokia a joué un rôle clé dans le développement de la technologie large bande, avec la conception de solutions DSL révolutionnaires ainsi que du chipset Quillion catalysant les capacités essentielles des réseaux fibre de prochaine génération, comme le 25G PON.

Il sera essentiel de repousser encore les limites de la technologie pour permettre l'émergence de nouveaux services innovants. Bien que Proximus soit le premier opérateur au monde à déployer des capacités 25 Gbps sur un réseau actif, la capacité et les performances continueront d'augmenter à l'avenir, avec des vitesses symétriques (25 Gbps pour l'envoi et la réception) à portée de main dès 2022. Le réseau fibre de Proximus est donc prêt à absorber tout nouveau service dans la décennie à venir, et possède la capacité d'accueillir plusieurs opérateurs, conformément à l'ambition de Proximus de mettre en place des réseaux ouverts accessibles à tous.

Au-delà d'un rôle de précurseur en matière d'innovation technologique, Proximus vise également à faire profiter le plus grand nombre de Belges des avantages des réseaux de nouvelle génération. L'année dernière, Proximus a annoncé qu'elle comptait étendre et accélérer fortement le déploiement de son réseau fibre ouvert, en s'associant à EQT Infrastructure en Flandre (par le biais de la joint-venture Fiberklaar) et à Eurofiber en Wallonie (sous réserve de l'approbation des autorités compétentes). Alors que, fin mars, 533 000 foyers et entreprises disposaient déjà de la technologie de la fibre optique à leur porte, l'ambition est de connecter 4,2 millions de foyers et d'entreprises à la fibre optique d'ici 2028. Soit une couverture de 70% de la population belge. À son rythme de croisière, Proximus couvrira chaque année 10% du pays avec la fibre.

À Anvers, Proximus a commencé à déployer la fibre dès 2017, lorsque les premiers habitants de certains quartiers de Deurne ont été raccordés au nouveau réseau. Aujourd'hui, avec plus de 80 000 foyers et entreprises raccordés, environ un citoyen sur quatre a déjà la possibilité d'opter pour le réseau fixe par excellence. Une accélération significative du déploiement aura lieu entre 2021 et 2023, afin de couvrir entièrement la ville et ses districts. Ceci se fait en étroite concertation avec les autorités locales afin que les travaux soient réalisés de la manière la plus efficace possible. Proximus assure une communication claire et transparente envers les riverains, par le biais de lettres, de séances d'information locales, d'un point info mobile ainsi qu'en prévoyant un numéro de téléphone et une page web dédiés.

L'activation du premier réseau 25G PON au monde concrétise notre ambition audacieuse d'être un précurseur, de devenir un opérateur de référence en Europe et, pourquoi pas, dans le monde entier. Avec Nokia, nous avons réalisé une avancée technologique remarquable, essentielle pour mettre en place l'économie et la société digitale envers laquelle nous œuvrons. L'annonce d'aujourd'hui est aussi l'occasion de souligner le rythme auquel nous connectons les habitants d'Anvers à la technologie du futur. Grâce à nos investissements colossaux, nous réalisons une accélération du déploiement unique en Europe, ce qui est crucial pour notre compétitivité en tant qu'entreprise, mais aussi celle d'Anvers en tant que ville et celle de toute notre économie nationale. Guillaume Boutin CEO du Groupe Proximus

Federico Guillén President Network Infrastructure, Nokia Il y a 10 ans, nos entreprises ont lancé la technologie qui a permis le passage à la télévision en HD. Aujourd'hui, nous entrons à nouveau dans l'histoire avec un réseau 200 fois plus rapide. Nous sommes fiers d'aider Proximus à mettre en place le premier réseau 25G PON au monde, alimenté par le chipset Quillion de Nokia, qui prend en charge trois générations de technologies PON. Quillion a été adopté par plus de 100 opérateurs depuis son lancement l'année dernière et tous les opérateurs qui déploient aujourd'hui la solution GPON et XGS-PON basée sur Quillion ont la possibilité d'évoluer facilement vers le 25G PON. Bart De Wever bourgmestre d'Anvers Ce réseau à très haut débit ultra-performant est tout aussi important pour l'avenir de notre trafic de données que la connexion d'Oosterweel l'est pour notre mobilité. Anvers n'est pas seulement un port mondial et un moteur de prospérité, c'est aussi la ville de référence pour l'internet des objets. Cela aura un impact énorme sur la croissance du trafic de données dans les années à venir. Les autoroutes digitales que nous construisons aujourd'hui nous préparent donc aux besoins de demain. Et ce n'est pas seulement une bonne nouvelle pour les amateurs de technologie, mais aussi pour notre économie et donc notre prospérité et notre bien-être. La coopération entre Proximus et Nokia est donc une excellente chose pour Anvers. Petra De Sutter ministre fédérale des Télécommunications En cette période de crise, nous travaillons et étudions plus que jamais de chez nous. Le besoin d'un internet à haut débit n'a jamais été aussi grand et son absence n'a jamais été un si grand problème pour certaines personnes. Une bonne infrastructure fiable pour un Internet rapide Une connectivité fiable et de qualité n'est pas seulement l'ambition explicite du gouvernement fédéral ; c'est aussi ce que l'Europe attend à juste titre de nous et ce dont nous aurons plus que jamais besoin dans les années à venir, car les activités en ligne ne feront qu'augmenter. L'innovation est nécessaire pour préparer notre société, notre gouvernement, nos entreprises et nos écoles à la transition numérique. Celle-ci doit nous aider à relever les défis de notre époque de manière durable, tout en veillant à ce que personne ne soit mis à l'écartlaisser pour compte, par exemple en éliminant les 'zones blanches' en Belgique où l'internet rapide n'est pas encore ou pas suffisamment disponible. C'est un sujet sur lequel je travaillerai explicitement avec le secteur dans les années à venir.

