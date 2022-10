03 octobre 2022| Nouvelle Proximus Ada s'installe dans BeCentral pour soutenir sa future croissance

Cinq ans après son inauguration, le campus BeCentral de la Gare Centrale de Bruxelles a reçu aujourd'hui la visite du roi Philippe. Guillaume Boutin, CEO de Proximus, et Stephanie Cox, Managing Director de Proximus Ada, y ont parlé au monarque des défis de la souveraineté digitale pour notre pays. Ils avaient également des nouvelles importantes concernant les projets futurs de Proximus Ada.

Pendant la visite, entouré d'élèves de l'Ecole 19, Guillaume Boutin a annoncé le choix du campus de la gare centrale pour héberger Proximus Ada. Ce centre d'excellence en intelligence artificielle et en cybersécurité du groupe Proximus a démarré ses activités au printemps de 2022. Il est conçu comme un pilier d'innovation et un centre d'expertise pour l'ensemble des entreprises du groupe Proximus, leur permettant de développer et lancer de nouvelles applications, mais aussi de construire un espace numérique plus sûr pour les utilisateurs et la société. 150 spécialistes du numérique rejoindront progressivement la communauté BeCentral à partir de l'été 2023.

Proximus Ada est le premier centre d'expertise belge qui combine intelligence artificielle et cybersécurité. A travers Ada, nous mettons notre expertise dans ces deux domaines clés au service de la société belge. Nous voulons ainsi stimuler le développement d'applications innovantes dans de nombreux domaines, renforcer davantage la cybersécurité de nos entreprises et de nos infrastructure critiques et assurer que la souveraineté numérique et technologique de notre pays reste assurée dans un monde en pleine mutation. Guillaume Boutin Administrateur délégué du Groupe Proximus

Le premier objectif d'Ada est de devenir un centre d'expertise pour toutes les entreprises du Groupe Proximus, tant en Belgique qu'à l'international. L'ambition d'Ada s'étend également plus loin ; nous voulons développer un véritable écosystème local, basé sur des partenariats solides avec des universités, des instituts de recherche, des entreprises et des gouvernements. Le déménagement vers BeCentral s'inscrit parfaitement dans ce contexte et devrait nous aider à nous développer davantage en un centre d'expertise à fort ancrage belge et de prestige international, capable d'attirer, de former et de retenir les talents locaux. Nous employons actuellement une cinquantaine d'experts, mais l'objectif est de tripler ce nombre dans les trois prochaines années. Stephanie Cox Managing Director de Proximus Ada

Laurent Hublet CEO de BeCentral

Avec l'arrivée de Proximus Ada, ainsi que le développement de l'institut FARI, BeCentral n'est plus seulement l'un des plus grands lieux d'apprentissage du numérique en Europe. Nous devenons l'un des lieux phare où on construit internet. On dit qu'en Belgique rien n'est jamais possible. Qu'on n'ose pas être ambitieux. Avec la communauté BeCentral, nous sommes en train de prouver le contraire.

