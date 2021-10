Proximus : Banx, l'app digitale favorisant des services bancaires durables, fait son entrée en Belgique aujourd'hui

05 octobre 2021| Communiqué de presse Banx, l'app digitale favorisant des services bancaires durables, fait son entrée en Belgique aujourd'hui

Aujourd'hui marque le lancement officiel de Banx, une expérience bancaire belge entièrement digitale, imaginée par Proximus et réalisée par Belfius. Banx redéfinit la norme pour les services bancaires digitaux et permet aux utilisateurs de mesurer l'impact de leurs achats sur la planète. La nouvelle app bancaire vise à encourager les utilisateurs à faire des choix plus pondérés et durables. De plus, Banx est une initiative belge avec un solide ancrage local. Aujourd'hui, l'app mène déjà à une douzaine de partenaires locaux, les rapprochant ainsi des éco-consommateurs pour rendre les services bancaires durables accessibles à tous. Banx.be

Les services bancaires digitaux au rythme de la planète Banx veut placer la barre plus haut dans le domaine des services bancaires digitaux. L'app bancaire apporte toutes les réponses aux questions des consommateurs critiques qui évoluent dans le monde digital d'aujourd'hui et offre une expérience bancaire rapide, efficace et fiable.

Le développement du digital bouleverse les usages : tout est immédiatement disponible , les commandes passées aujourd'hui, sont livrées le lendemain. Banx incite à repenser ce mode de vie. 100% digitale par nature, Banx s'inscrit parfaitement dans la stratégie #inspire2022 de Proximus pour rendre les solutions innovantes et les expériences digitales facilement accessibles à chaque consommateur belge.

Tom Discart Responsable Banx chez Proximus

Banx va plus loin en mettant l'utilisation durable des services bancaires au premier plan et en encourageant tout le monde à unir ses forces. Bien que tout le monde se rende compte que notre comportement d'achat a un impact majeur sur l'environnement, il n'est pas facile de se faire une idée précise de cet impact. Banx veut permettre aux utilisateurs de mesurer leur comportement d'achat, afin de les encourager à acheter de manière plus responsable. "La durabilité est au coeur de Banx", ajoute Tom Discart. "Banx aide ses utilisateurs à prendre conscience de l'impact de leur comportement d'achat. Banx crée ainsi un nouveau mouvement : le "slow banking". De cette manière, nous espérons non seulement accélérer l'émergence des services bancaires durables, mais aussi en inspirer d'autres." Une expérience utilisateur évolutive Banx combine prouesse technologique et durabilité dans toutes les facettes de l'expérience utilisateur: des cartes bancaires minimalistes fabriquées à partir de plastique recyclé à l'inscription client via eID en moins de 5 minutes. Les clients peuvent choisir entre 2 formules : Le compte Essential est une formule "freemium" gratuite comprenant un numéro de compte et une carte de débit sans contact. En option supplémentaire, les utilisateurs bénéficient d'une carte de débit Mastercard pour 1 euro par mois.

Les utilisateurs cherchant "un petit plus" peuvent opter pour la formule Premium payante à 6,5 euros par mois. Ces utilisateurs bénéficient de 2 comptes individuels et d'un compte commun. Ils peuvent recevoir jusqu'à 4 cartes de débit sans contact et 4 cartes de débit Mastercard sans contact avec protection des achats et extension de garantie d'un an. En outre, Banx veut être l'app de tous ceux qui se soucient de la nature et du climat. Les recherches montrent que de nombreuses personnes sont préoccupées par le changement climatique, sans pour autant savoir comment changer la donne. Banx veut les aider, de manière à œuvrer ensemble pour une société plus durable. Banx propose donc une offre d'investissement qui contribue à la transition vers une société durable. Elle consiste en quatre fonds à partir de 25 euros par mois. Toute la gamme de produits est empreinte de ce souci pour la durabilité. Chaque nouveau client se voit ainsi offrir la possibilité (grâce aux partenaires Natuurpunt et Natagora) de planter un arbre ou de soutenir un projet durable. Les clients fidèles collectent des points chaque fois qu'ils utilisent l'app. Ces points peuvent ensuite être échangés contre des réductions intéressantes chez l'un des éco-partenaires. Les utilisateurs peuvent également utiliser leurs points de fidélité pour soutenir un projet durable. Enfin, Banx est également la première app bancaire en Belgique à disposer d'un dashboard CO2, qui montre aux utilisateurs l'impact de leur comportement d'achat sur la planète.

Izzy Van Aelst Banx lead chez Belfius

Le dashboard CO₂ de Doconomy, un facteur de différenciation Proximus est le premier opérateur télécom au monde à conclure un partenariat avec la société suédoise Doconomy pour le développement de ce dashboard CO₂. Via l'app, ce dashboard révèle aux clients de Banx leur empreinte carbone (exprimée en kilogrammes de CO₂). Les calculs sont basés sur l'indice Åland, un mécanisme qui calcule la quantité de CO₂ associée à chaque dépense. Doconomy a pour objectif de préserver l'avenir de la vie sur terre en donnant aux consommateurs et aux entreprises les moyens de prendre en charge leur empreinte écologique. Avec son dashboard CO₂, Doconomy traite 90 millions de calculs d'impact par mois sur plus de 20 marchés. Doconomy est également partenaire de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, de Mastercard, de S&P Trucost et du WWF.

Nous proposons une offre attractive, l'inscription se fait en 5 minutes et toutes les transactions sont disponibles sur le champ. Mais Banx va encore plus loin. La réception de vos cartes est digne des meilleurs "unboxings". Vous êtes récompensé pour vos transactions et vos choix avec des points à monnayer au sein de notre réseau d'éco-partenaires. En outre, l'application est très attrayante grâce à son nouveau mode de communication. Et contrairement aux autres banques 100 % mobiles, nous vous garantissons une touche humaine lorsque vous en avez besoin grâce à notre équipe locale de service clientèle.

La coopération entre Doconomy et Proximus est un excellent exemple de la manière dont des entreprises disruptives définissent de nouvelles normes en pensant de manière innovante. Des études montrent que les consommateurs peuvent réduire leur empreinte carbone personnelle jusqu'à 50 % en faisant des choix moins accablants pour notre planète. Le dashboard tient compte de l'indice Åland, une norme mondiale utilisée pour mesurer l'impact climatique. Grâce à ce dashboard les utilisateurs pourront mieux comprendre ce qu'ils achètent et savoir dans quelle mesure leur comportement d'achat est effectivement durable.

Matthias Wikström CEO de Doconomy

Cap sur une vaste alliance de partenaires engagés dans la durabilité Bien sûr, difficile de réaliser de telles ambitions en solo. Banx est elle-même le fruit d'une collaboration entre 2 acteurs du digital purement belges : Proximus et Belfius. Sous l'impulsion de Proximus, Banx a été développée avec l'expertise, les produits et les services bancaires de Belfius. Banx croit au pouvoir des alliances. À l'heure actuelle, l'app bancaire intègre déjà 7 collaborations avec différents partenaires : Bolt, Edgard & Cooper, eFarmz, Hnst jeans, Kazidomi, Natagora et Natuurpunt. A.S.Adventure avec son label de durabilité "With love for Our Planet" et Bio-Planet viendront prochainement les rejoindre sur la plateforme. À l'avenir, encore plus de partenaires viendront enrichir la plateforme Banx. De cette manière, Banx veut être un catalyseur qui rassemble divers partenaires qui ont la durabilité dans leur ADN d'une part, et qui unit les consommateurs sensibles à la durabilité d'autre part.

En tant que Ministre des Entreprises publiques, je salue le rôle de pionnier que Proximus et Belfius entendent jouer dans la transition digitale et durable de notre société. Ainsi, le tableau de bord CO2 que Banx propose afin de permettre aux consommateurs de faire des choix durables répond aux défis et aux besoins sociaux actuels.

Petra De Sutter Ministre fédérale de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste

