Proximus : Changements au sein de l'équipe de direction de BICS

Information privilégiée 26 janvier 2021 at 8:0 AM

En raison de divergences de vues sur la stratégie de l'entreprise, le conseil d'administration de BICS et Daniel Kurgan, CEO depuis 2007, sont parvenus à la conclusion mutuelle de mettre fin à leur collaboration. Proximus et les autres actionnaires, MTN et Swisscom, tiennent à remercier explicitement Daniel Kurgan pour sa passion et son dévouement en tant que CEO durant près de 14 ans, ayant conduit la transformation stratégique de l'entreprise pour devenir un leader dans le domaine de la communication internationale, et lui souhaitent beaucoup de succès dans ses futurs projets.

Le conseil d'administration a décidé de nommer Matteo Gatta, actuellement directeur de la stratégie réseau, de l'innovation et des partenariats chez Proximus, en tant que CEO de BICS avec effet immédiat.

Dans son rôle de CEO, Matteo Gatta accélérera la stratégie de croissance et de diversification de BICS en renforçant le leadership mondial de l'entreprise dans les domaines des communications numériques, des services dans le Cloud, de la mobilité et de l'IdO, tout en renforçant le leadership de BICS sur le marché des services Wholesale. Il rendra compte au conseil d'administration, présidé par Guillaume Boutin.

Matteo Gatta est titulaire d'un diplôme universitaire en ingénierie électronique de l'université de Pavie (Italie), d'un master en technologie de l'information de Cefriel - Polytechnique de Milan et d'un Executive Master in Finance de Solvay Business School (ULB - Bruxelles).

Matteo a rejoint la division Carrier du groupe Proximus en 2002 après avoir occupé divers postes de gestion de produits en Italie et au Royaume-Uni, notamment dans les services de téléphonie mobile et d'accès à Internet ainsi que dans le développement de logiciels. Il peut s'appuyer sur un parcours impressionnant, ayant construit sa carrière dans la gestion de produits, la stratégie et l'innovation tout en pilotant des dossiers de fusions-acquisitions et de partenariats. Au fil des ans, il a acquis une solide expérience à l'échelle du groupe, au sein de BICS et de Proximus, ainsi qu'en tant que CEO de Scarlet (2008-2011). Au cours des dernières années, il a joué un rôle crucial dans la définition de la stratégie technologique et commerciale à long terme, de l'innovation et des partenariats de Proximus, plus particulièrement dans les domaines de la fibre optique et de la 5G. Matteo était déjà membre du conseil d'administration de BICS, mais aussi de Proximus Luxembourg (Tango - Telindus) et de Tessares ainsi que directeur fondateur de LoRa Alliance ( IoO).

Le conseil d'administration de BICS a également nommé Joseph Burton comme nouveau CEO de TeleSign, à compter du 25 janvier. TeleSign est la filiale américaine de BICS, spécialisée dans les communications programmables et les services d'identité numérique pour les acteurs de l'Internet, les champions du numérique et les entreprises natives du cloud. TeleSign a mis à profit sa vaste expertise en matière de logiciels, combinée aux actifs complémentaires de BICS, pour se tailler une place unique sur le marché numérique, ce qui s'est traduit par une croissance impressionnante à deux chiffres depuis son acquisition par BICS.

Joseph Burton a été le CEO de Plantronics (aujourd'hui Poly) de 2016 à 2020, après avoir rejoint la société en 2011 en tant que directeur technique, puis directeur commercial. Il a débuté sa carrière en 1990 en tant qu'ingénieur software pour une société rachetée en 2001 par Cisco, où il a occupé le poste de CTO for Unified Communications jusqu'en 2010. Joseph est spécialisé dans la transformation numérique, l'accélération de la croissance, la stratégie d'entreprise, la commercialisation et combine une expertise dans le développement de produits logiciels et matériels. Il travaille actuellement comme senior advisor pour la société de conseil en gestion McKinsey. Il est titulaire d'une licence en systèmes d'information informatique et a suivi le programme Stanford Executive à l'université de Stanford (Palo Alto, Californie).

Dans son rôle de CEO, Joseph Burton renforcera encore la position de leader de TeleSign dans les communications programmables et les solutions d'identité numérique. Il rendra compte directement à Guillaume Boutin qui assumera la fonction de président du conseil d'administration de TeleSign.