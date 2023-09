Titulaire d'un diplôme de Master en Ingénierie Commerciale de la KU Leuven, Christophe Van de Weyer a rejoint le Groupe Proximus en juillet 2020, après une carrière de près de 20 ans au sein de Bain & Company. Il a exercé les fonctions de Chief Operating Officer au sein de la Enterprise Business Unit, où il a piloté la stratégie Enterprise et enregistré d'excellents résultats sur le plan commercial et opérationnel, mais aussi en termes d'expérience client. En 2021, il s'est vu confier une responsabilité supplémentaire : en tant que Managing Director des filiales IT de Proximus dans le Benelux, sa mission consistait à accélérer la dynamique commerciale, piloter la transformation et mener à bien différentes synergies au sein du Groupe.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Van de Weyer dirigera les activités d'identité digitale au sein du Groupe et guidera Telesign et ses collaborateurs à un moment charnière de l'histoire de l'entreprise. Telesign figure déjà aujourd'hui parmi les acteurs de référence dans le domaine de l'identité digitale au niveau mondial et est donc bien placée pour poursuivre sa croissance dans ce domaine. En outre, l'acquisition récemment annoncée de Route Mobile, acteur mondial des communications digitales (CPaaS), par le Groupe Proximus ouvre de nouvelles perspectives à Telesign. Cette dernière pourra ainsi renforcer son offre de produits et étendre sa couverture géographique, tout en bénéficiant de synergies substantielles. Telesign est l'une des deux entreprises solides et fortement complémentaires du Groupe à l'échelle mondiale. Elle occupe, de ce fait, une place centrale dans la stratégie de croissance internationale pour les années à venir.

Joe Burton, actuel CEO de Telesign, a décidé de quitter le Groupe Proximus. M. Burton a été nommé CEO de Telesign en 2021, après une carrière réussie dans le secteur de la technologie. Au cours des dernières années, il a joué un rôle important dans la mise en oeuvre de la stratégie de Telesign, en réalisant des résultats commerciaux solides et une croissance élevée et constante du chiffre d'affaires et des marges directes, tout en préparant l'entreprise pour l'avenir.