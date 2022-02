Proximus : Comment Proximus s'engage à recourir à l'énergie verte et locale

28 février 2022| Blog Comment Proximus s'engage à recourir à l'énergie verte et locale

Il y a quelques années, ma famille et moi avons décidé d'installer des panneaux solaires sur le toit de notre habitation. Nous souhaitions ainsi contribuer à la cause climatique en produisant notre propre électricité de façon écologique. Nous étions très enthousiastes à l'idée d'utiliser exclusivement de l'énergie solaire renouvelable produite sur notre propre toit.

Bien entendu, dans la pratique, l'histoire n'est pas aussi simple. En effet, les panneaux solaires ne produisent pas la même quantité d'énergie tout au long de l'année, certainement dans un pays comme la Belgique, réputée pour sa météo imprévisible. Lors des journées ensoleillées, ils produisent plus d'électricité que nous ne pouvons en consommer, le surplus étant donc déchargé vers le réseau électrique. Par temps couvert et la nuit, nos panneaux ne produisent pas suffisamment d'énergie et nous devons alors utiliser l'électricité du réseau, dont la provenance et le mode de production, durable ou non, nous sont inconnus.

On pourrait dire que c'est sans importance, étant donné que nous déchargeons également notre excédent d'énergie verte sur le réseau et que nous compensons donc en pratique. Cependant, cela signifie tout de même que nous consommons souvent de l'énergie d'origine inconnue. C'est pourquoi nous essayons aujourd'hui d'adapter notre consommation d'électricité au temps qu'il fait : nous faisons tourner davantage la machine à laver et nous effectuons d'autres tâches énergivores lorsque le soleil bat son plein, et nous réduisons la consommation d'énergie lorsqu'il fait sombre ou nuageux.

Où est-ce que je veux en venir ? Cette analogie me semble tout simplement parfaite pour expliquer comment nous traitons notre approvisionnement et notre consommation d'énergie chez Proximus.

Depuis dix ans, Proximus achète de l'énergie verte pour alimenter ses réseaux et ses bâtiments. Pour ce faire, nous achetons des garanties d'origine : des certificats qui prouvent que chaque MWh est produit à partir de sources renouvelables. Pour le moment, la moitié des certificats que nous achetons proviennent de l'énergie éolienne produite en Belgique, un chiffre que nous comptons porter à 100 % d'ici 2023.

Les garanties d'origine constituent un excellent moyen de suivre la quantité d'énergie durable ajoutée au réseau. Cependant, comme dans le cas de mes panneaux solaires, dans la pratique, nous ne savons pas quelle énergie nous consommons réellement. Les centrales éoliennes ne fournissent pas toujours le même volume, si bien que nous devons souvent nous résoudre à utiliser l'énergie disponible, sans savoir où et comment elle a été produite. Par ailleurs, contrairement à ma famille et moi, Proximus ne peut pas simplement interrompre le fonctionnement de ses réseaux lorsqu'aucune énergie verte n'est disponible.

Dès lors, pour aller encore plus loin dans son engagement en faveur de l'énergie verte, Proximus a pris la décision, fin 2021, de conclure un accord d'achat d'électricité avec un fournisseur belge. Les accords d'achat d'énergie, ou AAE sont des accords passés avec des fournisseurs spécifiques. Nous recherchons alors des fournisseurs capables de produire de l'énergie verte (principalement d'origine solaire ou éolienne) selon un profil qui correspond étroitement à notre consommation, de manière à pouvoir garantir que la majorité de l'énergie que nous consommons provient directement de ces projets locaux et verts. C'est comme mes panneaux solaires, mais plutôt que d'adapter l'utilisation à l'offre, nous trouvons un fournisseur qui correspond étroitement à notre utilisation.

Ainsi, en plus de nos nombreuses initiatives visant à réduire notre consommation énergétique, nous avons l'assurance que l'énergie que nous consommons chez Proximus est aussi verte et locale que possible. Proximus ne peut pas installer de panneaux solaires sur la plupart de ses toits, qui ont tendance à être remplis d'antennes, mais nous pouvons garantir, grâce à un contrôle minutieux de la consommation et en faisant appel à des fournisseurs locaux et verts, que nous mettons tout en œuvre pour avoir un impact positif sur notre environnement.

Patrick Wens Procurement manager chez Proximus

