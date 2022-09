Proximus : Coup d'envoi de la nouvelle saison de l'UEFA Champions League sur Proximus Pickx, le seul endroit où l'on peut retrouver l'ensemble des matches

Le tirage au sort de la phase de groupes de l'UEFA Champions League a une nouvelle fois réservé beaucoup de belles affiches aux abonnés de Proximus. Le champion en titre, le Real Madrid, avec Thibaut Courtois comme dernier rempart, affronte notamment le Celtic Glasgow, tandis que le Manchester City de Kevin De Bruyne rencontre les Allemands du Borussia Dortmund et que la nouvelle vedette Charles De Ketelaere jouera avec l'AC Milan contre Chelsea. En outre, il y a les différentes confrontations du groupe C qui font d'ores et déjà rêver tous les amateurs de foot, puisqu'on y retrouve le Bayern Munich, le FC Barcelone et l'Inter Milan de Romelu Lukaku.

Les clients Proximus disposant de l'option TV « Pickx Sports » ou « Pickx All Stars & Sports » peuvent regarder le match de leur choix en direct sur les chaînes Pickx+ Sports ou via l'application Proximus Pickx. Ceux qui préfèrent suivre tous les matches en même temps peuvent se rendre sur le Multi Live, qui regroupe les phases remarquables de tous les matches en une seule diffusion. De cette manière, les fans de football peuvent être certains qu'ils ne rateront pas un seul moment fort.

Durant la phase de groupe, une rencontre par journée de matches sera diffusée sur Pickx+, la chaîne exclusive de Proximus offrant un large éventail de contenus pour tous les membres de la famille. La chaîne est disponible pour les clients avec les options TV « Pickx All Stars », « Pickx All Stars & Sports » ou « Pickx Mix », et est également disponible en tant qu'option TV autonome.

Pour ceux qui ne sont pas encore clients de Proximus Pickx, il y a également de quoi se réjouir. Pendant les semaines où il y a des matches européens, Mathieu Istace et ses consultants leur donnent rendez-vous le lundi à 18h pour préfacer les deux soirées de l'UEFA Champions League à venir et débriefer l'actualité du foot européen dans le podcast audio et vidéo « Le Champions Club ». Chacun peut écouter ou regarder gratuitement cette émission sur Pickx.be ou via Apple Music et Spotify. Le jeudi, il y a « Flash Back », avec des résumés et des séquences inédites « en coulisse » des voyages des experts sur place. « Flash Back » est disponible sur les chaînes Pickx+ Sports, à la demande via la plateforme Pickx (TV, web et app) et accessible à tous sur Pickx.be.

Pour assurer une couverture unique de l'UEFA Champions League, Proximus peut à nouveau compter sur une équipe de commentateurs et d'analystes passionnés pour commenter et analyser les matches en direct. Ce sont Marc Delire et Mathieu Istace qui présenteront les émissions UCL Multi Live, assistés par Thomas Chatelle, Xavier Chen, Khalilou Fadiga, Alexandre Teklak et Benoit Thans. Ces experts du ballon rond apporteront leurs analyses pointues et leur expertise approfondie.