Proximus : D'ici 2024, Proximus raccordera plus de 70 000 foyers et entreprises à la fibre dans l'arrondissement de Louvain

27 octobre 2022| Communiqué de presse D'ici 2024, Proximus raccordera plus de 70 000 foyers et entreprises à la fibre dans l'arrondissement de Louvain

Lors d'un évènement presse aujourd'hui, Proximus a fait le point sur le déploiement de son réseau ouvert en fibre optique dans l'arrondissement de Louvain. L'entreprise y a présenté l'état d'avancement pour la ville de Louvain et les communes voisines de Herent et Kortenberg, ainsi que le déroulement des travaux dans les villes d'Aarschot, Diest et Tirlemont. D'ici fin 2024, Proximus raccordera plus de 70 000 foyers et entreprises dans le district de Louvain à la fibre.

Plus que jamais, les citoyens et les entreprises belges ont besoin d'une connectivité fiable et rapide. D'où l'importance pour eux de pouvoir compter sur la fibre dans les années à venir, la fibre optique étant la technologie haut débit ultime du futur. Pour les clients résidentiels, cette technologie permet à tous les membres de la famille de (télé)travailler, surfer, regarder des vidéos en streaming et jouer en ligne simultanément, sans latence ni perte de qualité. Pour les entreprises, la fibre constitue un avantage énorme pour exploiter toutes les opportunités liées à la digitalisation et rester concurrentielles, flexibles et innovantes. De manière générale, on peut dire que les réseaux haut débit tels que la fibre représente désormais une composante essentielle des infrastructures publiques, au même titre que l'eau ou l'électricité. La fibre est également respectueuse de l'environnement, moins gourmande en énergie et a une durée de vie plus longue que toute autre technologie d'internet fixe.

Aujourd'hui, la technologie fibre de Proximus est déjà présente à presque tous les coins de rue. Le prochain défi consiste à poser la fibre sur les derniers mètres jusqu'à l'intérieur des logements et des entreprises.

Voilà pourquoi en 2016, Proximus a démarré le plan d'investissement "Fiber for Belgium", visant à déployer la fibre dans la majorité des entreprises et des centres urbains de Belgique. Depuis 2021, le projet a été considérablement accéléré et étendu, soutenu par la création des joint ventures Fiberklaar en Flandre et Unifiber en Wallonie.

Au mois de join de cette année, Proximus a annoncé son intention, ensemble avec un consortium de partenaires financiers belges, de raccorder jusqu'à 1,7 million de foyers et d'entreprises supplémentaires à la fibre dans les zones à faible densité de population. Une telle collaboration permettrait d'étendre la couverture fibre à 95 % de l'ensemble des foyers et entreprises belges, et d'offrir à terme un réseau Gigabit sur l'ensemble du territoire.

Fin juin, 1 031 000 foyers et entreprises étaient déjà connectables à la fibre.

Au cours des prochaines années, la fibre optique sera progressivement déployée dans la zone plus large autour de Louvain. Dans la ville de Louvain même, le déploiement a déjà commencé en 2020. Aujourd'hui, plus d'un quart des foyers et des entreprises y sont déjà connectables. Ce nombre devrait doubler d'ici à la fin de 2023.

Dans les villes et communes voisines, Proximus n'est pas non plus en reste. À Herent, la première phase est quasiment achevée, et à Diest également, plus de 25 % des foyers et des entreprises peuvent déjà être raccordés à la fibre optique. Le déploiement s'y poursuivra jusqu'au premier trimestre de 2023. Les travaux ont débuté à Aarschot et Tirlemont, et le déploiement commencera au début de l'année prochaine à Kortenberg.

D'ici la fin de l'année 2024, la première phase des travaux devrait être achevée dans toutes les villes et municipalités susmentionnées. Toutefois, l'ambition reste de continuer à étendre progressivement la couverture par la suite, d'ici 2028, en coopération avec les joint ventures.

Proximus s'engage à communiquer de manière ouverte et transparente avec l'ensemble des habitants et des entreprises des zones concernées par le déploiement de la fibre optique. Les habitants recevront des informations détaillées sur le déploiement et les avantages de la fibre : par courrier, via des sessions d'information locales, grâce au point d'information mobile qui sillonnera ponctuellement les rues ou encore via la page web www.proximus.be où seront publiées des informations spécifiques sur l'avancement des travaux.

Pour toute autre question, ils pourront contacter un numéro 0800 gratuit ou une adresse e-mail spécifique, ou encore se rendre dans leur point de vente Proximus local. Proximus contactera par ailleurs chaque entreprise de manière individuelle et proactive afin de déterminer quelle solution fibre est la plus adaptée à ses besoins spécifiques.

Pieter Vissenberg Fiber Network Program Department Lead chez Proximus

Le déploiement de notre réseau en fibre optique avance rapidement, avec plus d'un million de foyers et d'entreprises déjà connectables dans tout le pays. Il s'agit d'un investissement crucial pour la croissance de notre économie et pour notre société digitale dans son ensemble. La connectivité est devenue un besoin fondamental. Nous sommes donc très heureux de pouvoir faire bénéficier plus de 70 000 habitants dans l'arrondissement de Louvain des avantages de la fibre d'ici fin 2024.

Imprimez

Partagez cette nouvelle via