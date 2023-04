Proximus : Davinsi Labs et UMBRiO unissent leurs forces pour consolider leur leadership dans le domaine des solutions de Digital Service Intelligence et se développer au Benelux

Davinsi Labs et UMBRiO, deux filiales du Groupe Proximus spécialisées en cybersécurité et en " solutions d'intelligence", ont annoncé aujourd'hui qu'elles fusionnaient leur expertise et leur expérience visant à se développer au Benelux et continuer à innover. Les deux sociétés pourront ainsi devenir l'un des principaux acteurs de la Digital Service Intelligence dans le Benelux.

La "Digital Service Intelligence" (DSI) combine différentes solutions d'intelligence digitale, essentielles à une époque où les services digitaux imprègnent de plus en plus notre vie quotidienne, tant au travail qu'à la maison. Ces solutions garantissent aux entreprises un traitement sécurisé et fiable de leurs données (Security Intelligence), le fonctionnement optimal des services, technologies et applications digitales (Operational Intelligence) et la génération de rapports d'analyse précieux basés sur les données (Digital Business Intelligence).

Le portefeuille commun de Davinsi Labs et d'UMBRiO propose une approche complète et intégrée, tant en termes de gestion de ces défis que d'optimisation des services digitaux. Les solutions proposées aident les entreprises à sécuriser et optimiser leurs données et services digitaux, ainsi qu'à fonder leurs décisions sur des informations pertinentes, précises et en temps réel basées sur les données de l'entreprise. Ces données représentent une mine d'informations précieuse pour les clients. Elles leur permettent d'identifier les risques et menaces, d'analyser les incidents et de sécuriser les données de l'entreprise, mais aussi de fixer des priorités, d'allouer efficacement les ressources disponibles et de garantir une expérience utilisateur optimale. Grâce à la Digital Service Intelligence, les entreprises peuvent se créer une présence digitale forte et fiable, un atout inestimable à une époque où les services digitaux se multiplient.

En unissant leurs forces, Davinsi Labs et UMBRiO renforceront leur position et leur empreinte sur le marché international. Les deux entreprises combinant leurs connaissances et leur expertise, les clients en Belgique et aux Pays-Bas seront encore mieux servis et pourront compter sur une gamme de services spécialisés et de haute technologie. Grâce à cette approche commune, Davinsi Labs et UMBRiO apporteront par ailleurs une réponse transfrontalière à la demande sans cesse croissante de services gérés.

Ensemble, Davinsi Labs et UMBRiO forment une équipe de plus de 100 experts répartis entre la Belgique et les Pays-Bas. Cette collaboration permettra également aux deux entreprises d'attirer les meilleurs talents et de leur offrir des perspectives de carrière internationales.

Erik Witte - Bram Fabeck - Christophe Van de Weyer

Bram Fabeck, qui dirigera l'équipe de management après l'intégration : « Cette nouvelle étape s'inscrit dans une belle histoire de croissance pour nous. Nous avons un grand respect mutuel et partageons la même vision de la Digital Service Intelligence. Nous sommes ravis d'unir nos forces et d'offrir ainsi à nos clients une gamme plus complète de services et d'expertise. Nous continuerons à proposer quotidiennement un service d'excellence à nos clients, avec une équipe de spécialistes renforcée. »

Erik Witte, nouveau Chief Vision Officer : "Nous sommes convaincus qu'en combinant nos compétences et notre expertise, nous pourrons soutenir et accélérer la transformation digitale de nos clients."

Christophe Van de Weyer, Managing Director ICT Subsidiaries Benelux de Proximus, maison mère de Davinsi Labs et d'UMBRiO : "Davinsi Labs et UMBRiO sont déjà respectivement leaders dans le domaine de la Security Intelligence et de l'Operational Intelligence. Ensemble, ces deux entreprises seront encore mieux armées pour consolider leur leadership au Benelux et atteindre la masse critique nécessaire pour s'ériger en leader sur la scène internationale. Axées sur les données, Davinsi Labs et UMBRiO disposent de talents hors norme et d'une expérience exceptionnelle en matière d'innovation technologique."

Les deux entreprises continueront d'exercer leurs activités sous leur propre nom au sein du Groupe Proximus. Le processus d'integration sera complété dans le courant 2023.