Proximus : DigitAll offre un vélo cargo et une camionnette pour lutter contre l'exclusion numérique

DigitAll, l'alliance pour l'inclusion numérique en Belgique, lance MobiDig. MobiDig est une boîte à outils mobile contenant du matériel numérique que les organisations sociales peuvent emporter lorsqu'elles vont à la rencontre de leurs groupes cibles afin de développer leurs compétences numériques. Au cours d'une phase pilote de six mois, les organisations sociales Hobo et Link in de Kabel utiliseront cette boîte à outils mobile à différents endroits.

Le groupe cible de Hobo se compose principalement de personnes qui font appel à un accueil de jour et de nuit urgent, de résidents de maisons d'accueil ou de personnes qui bénéficient d'un service de logement assisté. L'organisation sociale souhaite, en collaboration avec des partenaires du secteur, proposer des formations digitales mobiles à ces groupes afin de leur permettre de faire leurs premiers pas vers l'alphabétisation numérique. Les cours seront dispensés au sein des organisations partenaires du secteur de l'aide aux sans-abris et sans-chez-soi. Grâce au vélo cargo électrique qui lui est offert par Arval Belgique, Hobo pourra se déplacer facilement en Région bruxelloise et utiliser la boîte MobiDig sur les différents sites.

Dans un premier temps, MobiDig sera mis à la disposition du centre bruxellois pour les sans-abris et sans-chez-soi Hobo et de l'organisation de jeunesse louvaniste Link in de Kabel.

L'aspect logistique est pris en charge par MobiDig, ce qui permet aux organisations de se concentrer uniquement sur leurs activités principales. En outre, ces dernières sont soutenues afin que l'expérience d'apprentissage en extérieur soit aussi intéressante et stimulante que possible, notamment grâce à la création d'une expérience numérique qu'elles n'ont ni le temps ni les moyens de mettre en place. Cet accent mis sur l'expérience renforcera la motivation et l'implication des groupes cibles.

MobiDig est un trolley facile à transporter qui contient du matériel informatique, une connexion Internet et des possibilités de recharge. CTG Circular, Econocom, Proximus et BNP Paribas Fortis ont offert des tablettes, des smartphones, des modems et des boîtes pour ranger et transporter le matériel. BNP Paribas Fortis Foundation a apporté un soutien financier supplémentaire. Tout le matériel informatique utilisé est du matériel reconditionné.

DigitAll travaille à des solutions concrètes pour résoudre cette problématique. Sous la houlette de Nova Reperta, BNP Paribas Fortis, CTG Circular, Proximus et la VRT se sont penchés sur la création d'une solution mobile. Ils présentent aujourd'hui MobiDig, une boîte à outils mobile contenant du matériel numérique afin de soutenir les organisations sociales et de les encourager à aller à la rencontre de leurs utilisateurs pour que ceux-ci puissent acquérir des compétences numériques dans un environnement qui leur est familier. MobiDig établira également un scénario afin que les organisations puissent franchir ce pas de la manière la plus efficace et la plus simple qui soit.

Daan Vinck

Directeur de l'ASBL Hobo

Notre groupe cible de sans-abris et sans domicile fixe est quotidiennement confronté aux barrières numériques. Pas de matériel (correct), pas les compétences nécessaires pour utiliser ce matériel... Avec la solution mobile, nous élargissons sensiblement la portée de notre ambition digitale : veiller à ce que chaque personne sans-abri ou sans domicile fixe ait à Bruxelles accès à du matériel ET dispose des connaissances requises pour l'utiliser. Avec les ateliers mobiles, nous allons là où se trouve notre groupe cible : centres de jour, maisons d'accueil, accueils de nuit... pour y donner des cours dans un environnement qui lui est familier. C'est une solution qui fonctionne !

Link in de Kabel veut permettre aux enfants et jeunes les plus vulnérables et difficiles à atteindre de prendre part à notre société numérique par le biais de la méthodologie d'outreach numérique. L'association atteint ce groupe cible en se rendant dans des organisations et écoles qui travaillent avec ces jeunes et leur propose des activités agréables et enrichissantes.

Grâce à MobiDig, Link in de Kabel pourra étendre son offre aux régions plus difficiles d'accès où il existe actuellement un nombre limité de projets de formation digitale pour les jeunes. Pour commencer, Link in de Kabel visera avec MobiDig les classes d'accueil pour primo-arrivants allophones de Saint-Trond. Par la suite, elle étendra son champ d'action à la grande région de Saint-Trond. Arval Belgique met une camionnette à la disposition de Link in de Kabel pendant deux ans pour permettre à la boîte MobiDig de se rendre sur place.