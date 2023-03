Proximus : Edpnet poursuit ses activités comme entité indépendante au sein du Groupe Proximus

Dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire d'edpnet, Proximus annonce aujourd'hui que le Tribunal de l'Entreprise à Termonde a validé son offre de rachat de l'entreprise. En conséquence, Proximus se portera acquéreur des activités et des actifs de la société belge edpnet SA et de la société néerlandaise edpnet BV. Cette acquisition permettra à Proximus d'enrichir son offre dans le segment des clients résidentiels fans de technologie, ainsi que sur le marché des PME. Proximus compte maintenir edpnet en tant qu'entité distincte au sein du Groupe, afin d'assurer une continuité maximale pour les clients et le personnel.

edpnet, un opérateur indépendant qui exerce ses activités en Belgique et aux Pays-Bas, est client wholesale de Proximus depuis de nombreuses années. La société s'est développée pour devenir le plus grand acteur indépendant de l'internet fixe sur le marché belge. Elle rencontre un succès particulier dans le segment croissant des fans de technologie sans abonnement TV et celui des gamers. Il s'agit de clients à la recherche d'un produit avec des spécifications supérieures (vitesses internet élevées, volumes de données importants, ...) à un prix avantageux. Si elle cible avant tout le segment des consommateurs, elle est également active dans le segment des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, la société compte environ 46 000 clients pour l'internet fixe et 13 500 pour le mobile (hors M2M).

En octobre 2022, edpnet a sollicité une protection contre ses créanciers. En tant que prestataire de services clé et l'un des principaux créanciers d'edpnet, Proximus a suivi de près l'évolution du dossier. La décision du tribunal du 12 janvier 2023 d'ouvrir une procédure de réorganisation judiciaire de type 3, dans la perspective d'organiser un potentiel transfert d'activités sous autorité judiciaire, a conduit Proximus à introduire une offre contraignante de 20,5 millions d'euros. Tout au long de la procédure, Proximus a adopté une attitude constructive, privilégiant la continuité du service pour les clients finaux.

Vu la longue collaboration entre les deux entreprises, qui cadre dans une politique d'ouverture de réseau menée par Proximus, celle-ci est convaincue d'être le bon partenaire pour permettre à edpnet de poursuivre ses activités et de servir ses clients.

Cette acquisition permet à Proximus de desservir des segments de marché dans lesquels elle dispose encore d'opportunités de croissance. edpnet s'est développée de manière indépendante pour devenir une marque forte avec des scores élevés en termes de satisfaction de la clientèle. Elle bénéficie d'une position unique sur le marché, grâce à ses offres fixes et convergentes attractives pour un segment de clients technologiquement exigeants et à la recherche d'un bon rapport qualité-prix. L'entreprise, forte d'une couverture géographique équilibrée et d'une proportion croissante de clients connectés à la fibre, a démontré sa capacité à construire une base de clients fidèles et à attirer de nouveaux clients dans un segment de marché spécifique.

Proximus est convaincue que moyennant le support opérationnel et technique adéquat et en recherchant des synergies et des optimisations, elle pourra poursuivre cette trajectoire de croissance. Le portefeuille de produits actuel d'edpnet pour le segment résidentiel complète bien les marques et les offres existantes de Proximus. De même, sur le marché B2B, l'offre edpnet apporte au Groupe un complément précieux et pourra l'aider à mieux répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises et à poursuivre sa croissance dans ce segment.

Par suite de la décision prise aujourd'hui par le Tribunal, Proximus acquerra 100 % des activités et des actifs d'edpnet SA et d'edpnet BV. Une attention particulière sera accordée à la préservation de la culture unique, de l'esprit d'indépendance et de l'identité de marque d'edpnet, ainsi qu'à la garantie d'une continuité des activités et d'un service ininterrompu aux clients.

Proximus compte maintenir edpnet en tant qu'entité distincte au sein du Groupe Proximus. Le but : lui permettre de continuer à offrir ses produits et services de manière indépendante, aux mêmes conditions et sous le même nom, tout en bénéficiant du support technique et opérationnel du Groupe. Proximus s'engage à préserver la culture d'entreprise d'edpnet et à assurer la continuité pour le personnel, essentielle pour le bien-être des employés.

Dans les semaines à venir, les clients d'edpnet seront personnellement informés de l'acquisition et des aspects pratiques à prendre en compte pendant la transition. En toute hypothèse, tous les clients conserveront leurs services et avantages actuels et pourront utiliser les réseaux Gigabit de Proximus, ainsi que profiter des futures innovations de Proximus.