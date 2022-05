Proximus : En organisant son Fiber Job Day, Proximus veut inciter les professionnels et les demandeurs d'emploi à participer à la construction du réseau du futur

Ce mercredi 4 mai, Proximus organise un Fiber Job Day dans ses bureaux près de la Gare du Nord à Bruxelles, en collaboration avec ses partenaires et diverses agences pour l'emploi. Toute personne intéressée pourra s'y informer sur les nombreuses activités qui contribuent au déploiement du réseau fibre et sur les diverses perspectives d'emploi qui en découlent. Près de 3 000 personnes supplémentaires seront nécessaires dans les années à venir pour atteindre l'objectif ambitieux de 4,2 millions de foyers et d'entreprises connectés d'ici 2028.

Le Fiber Job Day est un événement ouvert au grand public. Les visiteurs y recevront toutes les informations et pourront assister à des démonstrations permettant de comprendre comment un réseau en fibre optique est déployé. Les participants auront un aperçu clair des différentes possibilités d'emploi, une idée précise de la nature du travail et la possibilité d'essayer certaines activités en pratique. Les visiteurs pourront également se faire une meilleure idée de la formation requise pour ces emplois d'avenir.

Avec son déploiement à grande échelle de la fibre optique, Proximus s'engage pleinement dans l'infrastructure du réseau fixe du futur. En 2020, elle a annoncé une accélération significative soutenue par la création des joint-ventures Fiberklaar en Flandre et Unifiber en Wallonie. Aujourd'hui, le déploiement de la fibre optique est en cours dans une cinquantaine de villes et municipalités du pays, avec 909 000 foyers et entreprises déjà raccordés à la fin du premier trimestre. Une fois que le déploiement aura atteint sa vitesse de croisière, à partir de 2023, environ 10 % de tous les foyers et entreprises seront raccordés chaque année, soit un foyer toutes les 20 secondes.

L'un des principaux défis du programme Fiber for Belgium est de trouver suffisamment de collaborateurs possédant les compétences techniques nécessaires pour déployer le réseau fibre en Belgique. Pour réaliser cette ambition, Proximus collabore avec de nombreux partenaires de la construction et des entreprises spécialisées dans le déploiement d'infrastructures de télécommunication. Au total, quelque 3 000 techniciens, spécialistes des infrastructures de télécommunications, gestionnaires et ingénieurs travaillent sur ce projet.

Mais le projet ne s'arrête pas là ; afin d'atteindre les objectifs ambitieux, la capacité devrait doubler pour atteindre 6 000 employés à temps plein d'ici 2023. Plus de 40 fonctions différentes sont concernées, depuis les activités opérationnelles telles que les travaux d'excavation ou d'installation, jusqu'à l'interaction avec les propriétaires et les gestionnaires de bâtiments, en passant par la planification et le développement de la conception du réseau et le suivi financier, commercial et administratif. Même après 2028, un grand nombre de ces profils seront nécessaires pour maintenir le réseau et étendre sa couverture à d'autres parties du pays.

La journée de l'emploi dans le secteur de la fibre optique est donc l'occasion idéale de se familiariser avec les nombreuses possibilités d'emploi qu'implique le déploiement de la fibre optique. L'événement s'adresse principalement aux personnes passionnées et motivées qui veulent relever ce défi, quel que soit leur parcours.

En effet, de nombreux emplois liés à la fibre optique sont accessibles aux personnes sans formation technique, notamment parce que des formations et des certifications sont proposées pour le jointage de la fibre optique, la construction d'infrastructures de télécommunications et le travail dans le domaine public. Grâce à ces formations, qui sont soutenues par le secteur en collaboration avec le FOREM, Bruxelles Formation et le VDAB, un effort maximal est consenti en matière de reconversion et de requalification.

Plusieurs entreprises belges actives dans le déploiement de la fibre optique seront présentes au Fiber Job Day ce mercredi. Des représentants d'écoles techniques et d'agences de placement telles que le FOREM, Actiris, Bruxelles Formation et le VDAB seront également présents. L'importance du Fiber Job Day est encore soulignée par la présence du Ministre Bernard Clerfayt, Ministre bruxellois de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de la Transition numérique.

