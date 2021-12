Proximus : En s'associant avec AXA Partners, Proximus est le premier opérateur à lancer une assurance contre la cybercriminalité – Cyber Care

La cybercriminalité est en plein boom depuis quelques années. Depuis le début de la crise du Covid, une partie importante de la vie se déroule en ligne, ce qui augmente la vulnérabilité des gens face à des cas de cyberharcèlement, d'usurpation d'identité ou de vol de données. Fidèle à sa mission sociétale, Proximus entend aider les consommateurs belges à mieux s'armer face à ce phénomène et renforcer leur confiance dans les services digitaux. Voilà pourquoi, après une phase test depuis début 2021, Proximus lance le produit Cyber Care, en collaboration avec AXA Partners. Elle devient ainsi le premier opérateur à lancer sur le marché belge une assurance qui offre un support technique, juridique, financier et psychologique en cas de méfait lié à la cybercriminalité.

Télétravail, enseignement à distance, e-commerce, services administratifs en ligne, prises de rendez-vous médicaux par Internet… nos vies sont de plus en plus digitales. Avec énormément d'avantages à la clé, mais aussi des dangers, car la cybercriminalité est aujourd'hui la forme de délinquance qui connait la plus forte croissance en Belgique. Il s'agit notamment de cas de cyberharcèlement, d'usurpation d'identité ou de vol de données. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 1 acheteur en ligne sur 10 aurait déjà été victime de fraude, tandis que 25 % des jeunes auraient déjà été confrontés au harcèlement en ligne. Et le phénomène ne fait que s'accentuer depuis le début de la crise du Covid. On estime ainsi que 7 fois plus de fraudes bancaires ont été signalées en 2020 par rapport aux années précédentes.

Face à cette hausse inquiétante de la cybercriminalité, il est évidemment important de miser sur la prévention et d'inciter les gens à rester vigilants tout en investissant dans un bon antivirus, mais hélas cela ne suffit pas toujours. Aujourd'hui, certaines fraudes sont tellement sophistiquées que même les utilisateurs les plus expérimentés d'un point de vue digital peuvent en être les victimes. D'où l'importance de permettre aux consommateurs de s'assurer et de se protéger contre les conséquences de la cybercriminalité. C'est ce qui a poussé Proximus à s'associer avec AXA Partners pour être le premier opérateur Belge à lancer une assurance qui aide toute la famille à faire face aux cyberrisques. Après une phase test réussie, ayant permis d'évaluer l'intérêt et le potentiel de la solution auprès des clients, le produit est désormais prêt à être développé à plus grande échelle.

Concrètement, de quoi s'agit-il ? Pour 4,99 euros par mois, Cyber Care offre une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à tous les membres de la famille vivant sous le même toit pour leur offrir un support technique, juridique, financier et psychologique lorsqu'ils repèrent un comportement suspect sur Internet ou lorsqu'ils sont victimes d'une fraude.

Si un consommateur a l'impression que son identité ou ses données personnelles sont utilisées à des fins frauduleuses par exemple, il peut faire appel aux équipes de Cyber Care pour bénéficier d'une assistance juridique et même d'un soutien psychologique en cas de besoin. L'assurance intervient également en cas de mauvaises expériences liés au shopping en ligne, comme la non-livraison ou la livraison non-conforme d'une commande. Dans ce dernier cas, le remboursement peut aller jusqu'à un montant maximal de 5.000 euros. Autre exemple : le produit lancé par Proximus et AXA Partners intervient en cas de harcèlement en ligne et de diffamation. Dans ce cas, Cyber Care permettra aux personnes touchées de bénéficier d'un soutien juridique et psychologique, mais aussi d'une assistance technique pour tenter de supprimer les éléments diffamatoires, qu'il s'agisse de photos ou de textes.