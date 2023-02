Proximus : Euronext reconnaît l'engagement, les actions et l'impact de Proximus en matière d'ESG via son nouvel indice BEL® ESG

Ce matin, Guillaume Boutin, CEO de Proximus, a assisté à la cérémonie de la cloche à l'occasion du lancement de l'indice BEL ® ESG. Ce nouvel indice regroupe les 20 entreprises cotées à Bruxelles, dont Proximus, qui obtiennent les meilleurs résultats en matière de critères ESG. L'intégration de Proximus dans l'indice BEL ESG est une reconnaissance importante des efforts et des réalisations de l'entreprise dans la lutte contre le changement climatique et de sa contribution active à une société digitale inclusive et sûre.

L'indice BEL ESG d'Euronext identifie et suit les entreprises du BEL20 et du BEL Mid mettant en oeuvre les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Élaboré conformément au label Towards Sustainability de la Central Labelling Agency (CLA), l'indice tient compte de l'identification des niveaux de risques ESG de Sustainalytics, la référence mondiale en matière de recherche et d'évaluation ESG. La composition de l'indice sera revue chaque trimestre en fonction d'une méthodologie de notation évolutive, afin d'intégrer les réglementations et normes européennes nouvellement adoptées.

Pour Proximus, faire partie de l'indice BEL ESG est une belle reconnaissance des efforts qu'elle déploie en matière d'ESG, avec notamment l'intégration des enjeux ESG dans sa stratégie d'entreprise. Proximus s'investit résolument dans la lutte contre le changement climatique, qu'il s'agisse de limiter les émissions de CO₂ ou d'appliquer les principes de l'économie circulaire. En outre, elle contribue activement à l'accessibilité digitale, la cybersécurité, la diversité et l'inclusion. Au-delà de son engagement à devenir circulaire d'ici 2030 et à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre dans l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2040, Proximus permet à d'autres entreprises et organisations de limiter leur propre empreinte environnementale grâce à l'innovation et à des solutions digitales intelligentes. En parallèle, l'entreprise vise à mettre la connectivité gigabit à la portée de 100 % de la population belge au plus vite, tout en veillant à l'inclusion digitale de tous les citoyens.

Plus globalement, Proximus se réjouit de cette nouvelle initiative d'Euronext, qui valorise la place de plus en plus importante accordée à la durabilité dans le paysage économique actuel. L'indice vise à faciliter l'adoption de solutions d'investissement durable grand public, en aidant les investisseurs à identifier les entreprises ouvrant la voie à un avenir plus durable en conciliant performance économique et considérations ESG. Il augmentera dès lors la visibilité de Proximus vis-à-vis des investisseurs très attachés à une gouvernance d'entreprise durable.