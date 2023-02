Proximus : L'UEFA Champions League est enfin de retour pour les huitièmes de finale, à voir en intégralité sur Proximus Pickx+ Sports

Les amoureux du ballon rond ont de quoi se réjouir : cette année, le 14 février n'est pas seulement synonyme de Saint-Valentin, mais également de retour de l'UEFA Champions League. La suite de la plus grande compétition de clubs en Europe est attendue avec impatience, notamment par les supporters du Club de Bruges, qui affronte le Benfica. De plus, le tirage au sort a réservé plusieurs autres grosses affiches comme PSG - Bayern Munich ou Liverpool - Real Madrid. Les clients disposant de l'option TV « Pickx Sports » ou « Pickx All Stars & Sports » ne rateront pas la moindre seconde, puisque Proximus est le seul opérateur en Belgique qui propose tous les matches en intégralité à ses clients.

Et si la Saint-Valentin était la fête des amoureux… du football ? Ce mardi 14 février, l'UEFA Champions League est enfin de retour après une pause de plus de trois mois. Après avoir brillé avec leurs équipes nationales pendant la Coupe du monde, Lionel Messi, Kylian Mbappé et les autres stars sont bien décidés à se montrer décisifs aussi avec leurs clubs.

La compétition reprend ses droits avec les premiers matches aller des huitièmes de finale, parmi lesquels un très alléchant Paris Saint-Germain - Bayern Munich mais aussi une confrontation aussi indécise qu'intéressante entre l'AC Milan et Tottenham. Le lendemain, il y aura encore deux belles affiches au programme, avec le Club de Bruges contre Benfica et Borussia Dortmund contre Chelsea. Le 21 et 22 février, la phase à élimination directe se poursuit avec les matches aller de Liverpool - Real Madrid, Frankfurt - Napoli, Leipzig - Manchester City et Inter - Porto. Une nouvelle occasion pour Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku de se faire remarquer sur la plus grande scène.

Comme c'est le cas depuis le début de la saison, les clients Proximus disposant de l'option TV « Pickx Sports » ou « Pickx All Stars & Sports » auront accès à l'intégralité de ces matches. Ils peuvent soit les regarder le match de leur choix, soit suivre les deux matchs en même temps via le Multi Live, afin de ne rater aucun moment important dans les deux rencontres de la soirée.

Les équipes d'analystes et de commentateurs de Proximus Pickx seront bien évidemment sur le pont pour faire profiter les téléspectateurs de ces belles soirées foot. Les présentateurs Marc Delire et Mathieu Istace, des visages bien connus de tous les amateurs de football en Belgique francophone, seront épaulés par d'anciens joueurs devenus consultants : Thomas Chatelle, Xavier Chen, Khalilou Fadiga, Alexandre Teklak et Benoit Thans.

À côté des matchs, les résumés ainsi que tous les buts, les magazines hebdomadaires, le calendrier et les résultats sont accessibles gratuitement pour un large public sur pickx.be.

« Les chaînes Pickx+ Sports de Proximus sont le seul endroit où les téléspectateurs belges retrouvent l'intégralité de l'UEFA Champions League », soulignent Marc Delire et Mathieu Istace. « En s'abonnant à l'option Pickx Sports ou Pickx All Stars & Sports, les amateurs de football sont assurés de ne rien louper de la plus grande compétition de clubs en Europe. »