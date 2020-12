Proximus : L'intégralité de l'UEFA Champions League reste en exclusivité sur Proximus Pickx jusqu'en 2024

16 décembre 2020|Communiqués de presse L'intégralité de l'UEFA Champions League reste en exclusivité sur Proximus Pickx jusqu'en 2024

Proximus annonce la prolongation de son exclusivité concernant la diffusion intégrale de la prestigieuse UEFA Champions League et ce, pour les trois saisons à venir. Avec ce nouvel accord trouvé avec l'UEFA, Proximus a le privilège d'être le seul opérateur en Belgique à diffuser 100% des matchs de l'UEFA Champions League.

Les amateurs de football champagne pourront continuer à suivre les affrontements de toutes les plus belles équipes européennes sur Pickx. Durant les trois saisons à venir (jusque 2024), Proximus sera le seul opérateur en belgique à diffuser tous les matchs de l'UEFA Champions League.

Grâce aux différentes chaînes Proximus Sports, les amateurs de foot pourront ainsi choisir de regarder le match qu'ils souhaitent parmi tous les matchs qui se jouent simultanément ou décider de suivre tous les matchs en même temps grâce au Multi Live, le programme exclusif de Proximus Sports.

Le Multi Live est un programme TV durant lequel les clients passent de stade en stade à chaque fois qu'une action importante ou décisive à lieu afin de leur permettre de ne rien manquer de chaque match qui se joue en même temps. Ces images live sont bien sûr aussi commentées et analysées en direct par l'équipe éditoriale de Proximus Sports présente dans le studio afin d'apporter toutes leur expertise et garder les clients informés du déroulement des évènements.

Ce type de programme est totalement unique en Belgique et assure un spectacle pour le téléspectateur à coup sûr.

Avec l'options All Sports, il est possible de suivre, grâce aux chaînes Eleven Pro League et Eleven, tous les matchs du football belge (Jupiler Pro League, D1B, Women Super League, Super Cup), et aussi les meilleurs championnats européens avec le meilleur de la Bundesliga allemande, de la Serie A italienne, de la Liga espagnole ou encore de la FA Cup anglaise.

All Sports : ce sont les meilleures compétitions belges et internationales. Football, basket, cyclisme, tennis, hockey, football américain, sports de combat, sports moteurs et bien d'autres encore, grâce aux chaînes Proximus Sports, Eleven Pro League, Eleven Sports, Eurosport 2, Extreme Sports, Motorvision et Automoto. Le prix est de 16.99€/mois ou 16€/mois dans un abonnement Flex).

All Stars & Sports : En plus de All Sports, l'offre All Stars & Sports propose un accès illimité à un catalogue « à la demande » de plus de 400 classiques, films primés ou inédits à la TV ainsi que des séries nationales et internationales. Il comprend également l'offre complète de Netflix ainsi qu'un bouquet de 25 chaînes thématiques spécialisées, allant des chaînes de films et de séries aux chaînes musicales pour tous les goûts, en passant par les meilleurs documentaires sur la nature, les sciences et l'histoire.

All Stars & Sports est disponible au prix de 39,99 euros par mois. Les clients All Stars & Sports économisent ainsi 10,97 euros par mois par rapport aux options TV existantes Netflix, Family et Movies & Series et All Sports, prises séparément.

Proximus Pickx propose depuis octobre à ses clients All Sports un lecteur interactif. La fonctionnalité propose une expérience unique et innovante disponible sur l' app et sur le site web de Proximus Pickx. Celle-ci permet aux utilisateurs d'accéder en direct aux compositions des équipes, aux statistiques de match et donne la possibilité de revoir via Replay en un clic tous les temps forts, qu'il s'agisse d'une rencontre en direct ou jusqu'à 7 jours en Replay. Cette expérience est également disponible sur les compétitions nationales (Jupiler Pro League et la D1B Pro League). Une plateforme qui vient d'être plébiscitée dans la catégorie 'Best of Fan Engagement' au 'International Sports Awards' (ISA) qui s'est déroulé du 7 au 11 décembre 2020.

La Champions League reprend les 16 et 17 février avec un programme de folie. La première journée comprend des matches tels que FC Barcelona - Paris Saint-Germain, Club Atlético de Madrid - Chelsea FC , S.S. Lazio - FC Bayern München et encore Atalanta BC - Real Madrid CF. Et ce n'est que le début, pour le plus grand plaisir des fans.

