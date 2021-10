Proximus : La fibre est là pour nous... et pour nos petits-enfants

04 octobre 2021| Blog La fibre est là pour nous... et pour nos petits-enfants

Ces premières semaines d'école m'ont fait repenser à mes propres années d'étude. Quand j'étais adolescent, j'effectuais mes recherches dans une vraie bibliothèque pour préparer mes travaux scolaires. Je devais donc tenir compte du temps nécessaire pour m'y rendre, y trouver les livres utiles et repartir. Mes enfants, eux, se contentent de surfer sur Google. Je suis né dans les années 70 et mes enfants sont nés en 2000, 2003 et 2005. Quand on pense à ce qui peut changer en l'espace d'une seule génération, cela défie parfois l'entendement. Et aujourd'hui, nous posons déjà les bases pour la génération suivante.

Aujourd'hui, utiliser les services exploitant des ressources internet est devenu une seconde nature. J'utilise WhatsApp pour envoyer un message à un ami pour lui dire que j'aurai 5 minutes de retard, mes enfants téléchargent leurs devoirs sur SmartSchool, ma femme vérifie sur son téléphone si la pizza sera bientôt là... Tout cela fait aujourd'hui partie intégrante de notre quotidien.

Dans un précédent billet sur LinkedIn (EN), j'expliquais l'une des missions sociales de Proximus : permettre à chacun de rester connecté. J'aimerais ajouter quelque chose : nous jouons également un rôle vital dans l'économie. Un laptop, une prise de courant et une connexion internet : il n'en faut pas beaucoup plus aujourd'hui pour lancer une entreprise. À condition, toutefois, de pouvoir compter sur une infrastructure réseau solide.

L'importance de cette dernière deviendra encore plus claire lorsque des innovations comme l'IA et l'Internet des Objets commenceront vraiment à s'enraciner. Ces technologies donneront naissance à encore plus de produits et de services, avec à la clé une multitude de nouvelles possibilités pour les générations futures. Le potentiel est énorme, mais tout cela nécessite un énorme arsenal de connaissances et de données - et partant, un réseau fiable et à haut débit.

Raison de plus pour nous engager à construire le meilleur réseau envisageable pour la Belgique, avec une couverture de 70 % d'ici à la fin de 2028. Et c'est aussi une très bonne raison pour ambitionner un statut de référence en Belgique, voire en Europe et ce, de manière durable.

On ne soulignera jamais assez les avantages d'un réseau solide pour une société plus prospère. Encore faut-il, pour ce faire, nous projeter sur le long terme. Nous investissons des milliards d'euros dans la fibre : il est donc illusoire d'espérer rentabiliser cet investissement dès la première année. L'infrastructure que nous mettons en place maintenant devrait rester en place pour très longtemps. Bien sûr, l'équipement peut nécessiter une mise à niveau de temps en temps, mais ce ne sera pas le coût le plus important. L'investissement que nous réalisons aujourd'hui est unique en son genre.

Nous ne pensons pas seulement au présent, mais aussi à l'avenir. Nous ne construisons pas seulement ce projet pour nous-mêmes, mais aussi pour que nos enfants et petits-enfants puissent en récolter les fruits. Qui sait quelles possibilités l'avenir leur réservera encore ? Et qui sait quel genre de technologies actuellement inimaginables mon petit-fils à naître construira pour les générations qui viendront après lui...

Geert Standaert Chief Technology Officer Proximus

Imprimez

Partagez cette nouvelle via