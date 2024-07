Dans son rôle de CEO, qu'il occupe depuis décembre 2019, M. Boutin a donné une forte impulsion à la stratégie du Groupe. Son leadership visionnaire et l'excellente mise en œuvre du programme de transformation stratégique ont repositionné Proximus avec succès sur une nouvelle trajectoire de croissance rentable tant sur le marché domestique que sur le marché international. Il se distingue par son acharnement à faire avancer l'entreprise sur de multiples fronts, notamment le développement international, la digitalisation de l'entreprise et le déploiement des réseaux mobiles et fixes. Ce sont des moteurs importants du succès de Proximus tout en stimulant l'économie et la société belges.

En signe de confiance dans son leadership et dans la stratégie déployée, le Conseil d'Administration a opté à l'unanimité pour une prolongation proactive du mandat de M. Boutin. La collaboration prolongée avec M. Boutin permettra de garantir la continuité et de se concentrer pleinement sur l'exécution de la stratégie qu'il a initiée. Suivant l'avis positif du Comité de Nomination et de Rémunération, le Conseil d'Administration a donc confirmé aujourd'hui le renouvellement du mandat de M. Boutin en tant que CEO du Groupe Proximus pour une nouvelle période de six ans.

Cette prolongation s'accompagne de quelques modifications au niveau de la rémunération de M. Boutin. La rémunération de base de M. Boutin restera inchangée. Toutefois, la rémunération supplémentaire que M. Boutin reçoit pour ses responsabilités internationales sera adaptée pour refléter l'évolution des activités internationales du Groupe et l'étendue plus large de sa fonction en tant que président de BICS et CEO de Proximus Opal, incluant les responsabilités sur Telesign et Route Mobile. Cette rémunération a été fixée à 400.000 EUR par an et remplacera les honoraires payés à M. Boutin par Telesign US pour son mandat en tant que président du Conseil d'Administration de Telesign US.

Enfin, suite à cette prolongation, le Conseil d'Administration a décidé d'octroyer une prime de performance spécifique de 75.000 actions (soumises à l'impôt belge) avec une période de blocage de 3 ans pour récompenser les différentes étapes réalisées dans le développement, la préparation et l'exécution de la stratégie internationale du Groupe Proximus. Une telle rémunération en actions pour les cadres supérieurs est recommandée par le Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et constitue une pratique courante dans le paysage commercial international. Elle a également été clairement demandée par les actionnaires lors de la dernière Assemblée Générale des Actionnaires. Elle démontre clairement l'engagement de M. Boutin à poursuivre la croissance et l'exécution concrète de la stratégie développée. Elle prouve que le Conseil d'Administration et le CEO partagent la même conviction quant à l'avenir de l'entreprise et à sa capacité durable à créer de la valeur.