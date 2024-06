Le 8 mai, le Groupe Proximus a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Route Mobile, renforçant ainsi de manière significative sa position sur le marché mondial du CPaaS. Route Mobile a créé une plateforme CPaaS mondiale, évolutive et flexible, à la pointe du secteur et dotée de solides capacités omnicanales. Chaque mois, elle gère plus de 10,5 milliards de transactions. L'entreprise est active dans des marchés à croissance rapide et peut se prévaloir d'un parcours financier fort, avec une croissance des revenus et des marges directes supérieure à celle du marché.

L'intégration de Route Mobile marque un moment clé pour les ambitions internationales du Groupe et lui donne l'envergure nécessaire pour atteindre tout le potentiel de ses activités de communication mondiales. En 2023, sur une base pro forma à 12 mois, le segment international incluant Route Mobile représentait environ 1,9 milliard d'euros de revenus, ca. 480 millions de marge directe, ca. 180 millions d'euros d'EBITDA et ca. 60 millions d'euros de FCF.

Une position unique qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur pour générer une croissance supérieure

Le Groupe Proximus englobe désormais l'ensemble de la chaîne de valeur des communications digitales, des services P2P Voice & Messaging et Mobility au CPaaS et à la Digital Identity. Il connecte des clients à travers le monde, facilite l'engagement de l'utilisateur final et fournit des expériences digitales sécurisées et fiables.

À l'avenir, en s'appuyant sur sa présence de bout en bout, le Groupe Proximus est parfaitement positionné pour tirer profit de la croissance saine dans la plupart de ces marchés, en particulier dans les domaines du CPaaS et de l'identité digitale. Au cours des trois prochaines années, la croissance du marché CPaaS est estimée à 10 à 15 % CAGR et celle du marché de l'identité digitale à environ 15 % CAGR. Le marché des services de mobilité devrait croître à 5 % CAGR. Cette croissance sera stimulée par l'hyperpersonnalisation des interactions digitales et par la demande de plus en plus importante d'expériences multicanales transparentes et sûres. Sur le marché mature du P2P Voice & Messaging, le Groupe Proximus peut s'appuyer sur sa taille pour améliorer son efficacité et augmenter sa part de marché, malgré des volumes globalement en baisse.

Pour réaliser son ambition de croissance, le Groupe s'appuiera sur quatre facteurs clés de différenciation : une combinaison sans pareille de réseaux mondiaux et de capacités de données avancées ; un portefeuille de produits inégalé ; des capacités de commercialisation à l'échelle mondiale assorties de points d'ancrage solides et de marques établies dans le monde entier ; et une équipe hautement expérimentée avec une expertise dans différents domaines de la communication digitale, associée à une gouvernance solide.

Un plan ambitieux pour créer une valeur substantielle et réaliser des synergies importantes

Dans les années à venir, la stratégie internationale créera une valeur matérielle pour le Groupe Proximus, grâce à des gains de parts de marché, un potentiel de synergie et une conversion de trésorerie élevée.

D'ici 2026, le Groupe Proximus s'attend à ce que le segment international génère entre 2 et 2,5 milliards d'euros de revenus annuels pour les trois marques BICS, Telesign et Route Mobile, avec une marge directe qui devrait se situer entre 600 et 650 millions d'euros. Selon les prévisions, la marge EBITDA passera d'environ 9 % en 2023 à environ 14 % en 2026, grâce à plus de 100 millions d'euros de synergies EBITDA annuelles en projection en année pleine, soit une amélioration par rapport aux projections communiquées précédemment (90 millions d'euros). Enfin, la faible intensité des dépenses en capital et la nature hautement évolutive de l'activité internationale devraient porter le ratio de conversion en espèces à 50-75 %, et donc contribuer de manière significative au cash-flow libre du Groupe.

Orientations actualisées pour 2024

La consolidation de Route Mobile depuis le 1er mai 2024 entraîne une révision des prévisions du Groupe pour 2024, grâce à l'impact positif des synergies déjà attendues cette année. Les projections révisées sont comparées aux chiffres pro forma pour 2023, incluant 8 mois (mai-décembre 2023) de contribution de Route Mobile pour permettre une vision à périmètre constant.

En ce qui concerne les marges directes, le Groupe Proximus s'attend à ce que son segment international enregistre une croissance moyenne à élevée à un chiffre en 2024, à taux d'échange constant.

L'EBITDA du Groupe devrait augmenter pour atteindre 2 % en glissement annuel, grâces aux synergies initiales en 2024 (dépassant les prévisions initiales de « jusqu'à 1 % de croissance » communiquées au début de l'année 2024).

Comme indiqué lors de la clôture, la transaction Route Mobile est totalement financée par un emprunt obligataire de 700 millions d'euros émis en mars 2024. Le Groupe conserve un bilan solide, confirmant son attente de maintenir son ratio dette nette/EBITDA en dessous de 3.0X, avec des notations de crédit saines. Pour 2024, le ratio dette nette/EBITDA devrait se situer entre 2.9X et 3.0X.