Depuis quelques années, Proximus a entamé une réelle internationalisation de ses activités. Cette ambition stratégique a d'ailleurs été réaffirmée dans le plan stratégique bold2025, présenté en début d'année. Dans ce cadre, le Groupe Proximus était déjà solidement implanté sur les marchés des CPaaS et de l'ID grâce à Telesign. Cependant, l'acquisition de Route Mobile permettra au Groupe Proximus de passer un cap majeur, avec la création d'économies d'échelles substantielles - Telesign et Route Mobile combinées générant un chiffre d'affaires annuel autour des 900 millions d'euros.

Dans le domaine des CPaaS, la transaction permet la création d'un leader international : le Groupe Proximus, avec une base clients renforcée, devient instantanément le troisième acteur mondial (en termes de volume de messages). Par ailleurs, l'expertise de Route Mobile, notamment en termes de communications omnicanal, enrichira considérablement le portefeuille de services CPaaS du Groupe et ouvrira la voie à l'exploitation des avancées récentes en IA générative dans le domaine de l'engagement client. Après la clôture de la transaction, les activités CPaaS du Groupe seront dirigées par Rajdip Gupta, CEO de Route Mobile, qui continuera à exercer ses fonctions actuelles.

Dans le domaine de l'ID également, l'offre du Groupe sera sensiblement élargie grâce à l'addition de l'expertise "TruSense" de Route Mobile, qui renforcera les compétences déjà substantielles de Telesign. Après la clôture de la transaction, les activités ID du Groupe seront dirigées par Joe Burton, CEO de Telesign, qui continuera à exercer ses fonctions actuelles.

La présence de Route Mobile dans le sous-continent indien, en Afrique, en Asie-Pacifique et en Amérique latine complète par ailleurs parfaitement l'empreinte de Telesign en Europe et en Amérique du Nord. Au total, le Groupe couvrira plus de 200 pays et territoires à travers le monde, tout en assurant une présence significative dans les marchés à forte croissance.

L'opération devrait générer une valeur considérable grâce à une culture d'entreprise enrichie et à la forte complémentarité entre Route Mobile et Telesign, tant en termes d'offres que d'empreintes géographiques. Les synergies annuelles en projection en année pleine au niveau de l'EBITDA, 3 ans après clôture de la transaction, sont estimées à au moins 90 millions d'euros. Elles seront réalisées aussi bien par Route Mobile que par Telesign.

Détails de l'accord

L'accord consiste en l'acquisition d'une part de contrôle (57,56 %) dans Route Mobile par Proximus Opal auprès des actionnaires fondateurs de l'entreprise, suivie d'un réinvestissement dans Proximus Opal par une partie des actionnaires fondateurs de Route Mobile. Plus précisément :

Le Groupe Proximus acquerra 57,56 % des actions de Route Mobile via Proximus Opal, pour une contrepartie initiale en espèces de 59 224 millions de roupies ( ∼643,0 millions d'euros ) à un prix par action de 1 626,40 INR .

de Route Mobile via Proximus Opal, pour une contrepartie initiale en espèces de 59 224 millions de roupies ( ) à un . Conformément à la réglementation indienne, l'acquisition de cette participation majoritaire dans Route Mobile déclenchera une offre publique d'achat obligatoire ('mandatory takeover offer' ou MTO) pour maximum 26 % du total des actions en circulation de Route Mobile, au même prix par action. Selon l'issue du MTO, la participation détenue par Proximus Opal pourrait encore augmenter à environ 75 % des actions de Route Mobile. Le montant total de la contrepartie en espèces pour cette partie de l'opération sera déterminé par la souscription effective au MTO.

de Route Mobile, au même prix par action. Selon l'issue du MTO, la participation détenue par Proximus Opal pourrait encore des actions de Route Mobile. Le montant total de la contrepartie en espèces pour cette partie de l'opération sera déterminé par la souscription effective au MTO. L'acquisition d'une participation majoritaire dans Route Mobile et le MTO seront suivis d'un réinvestissement de ∼299,6 millions d'euros par une partie des actionnaires fondateurs de Route Mobile pour obtenir jusqu'à 14,5 % des actions de Proximus Opal. Ce réinvestissement par une partie des actionnaires fondateurs de Route Mobile valorise implicitement Telesign à 1,4 milliards d'euros.

Compte tenu du réinvestissement, la contrepartie nette en espèces pour Proximus avant le MTO s'élève à ∼343,4 millions d'euros.

L'accord reste soumis à la réalisation des conditions qui y sont spécifiées, y compris à l'approbation des autorités réglementaires et antitrust et à la finalisation du MTO sur une partie des actions Route Mobile. Proximus prévoit de clôturer la transaction endéans six à neuf mois.

Proximus financera la transaction par le biais d'un prêt relais suivi de l'émission d'une nouvelle obligation à la clôture de la transaction. Aucun impact significatif n'est attendu sur le ratio d'endettement du Groupe ; indépendamment du résultat du MTO, celui-ci restera dans la zone de confort de l'entreprise, en dessous de 3,0 X dette nette/EBITDA selon la définition de S&P.

Route Mobile, acteur CPaaS d'envergure sur les marchés émergents

Route Mobile offre à ses clients des solutions de communication omnicanal, notamment des services de notification automatisés par SMS ou WhatsApp pour les mises à jour de commandes, les rappels de rendez-vous et les promotions, ainsi que des services d'authentification vocale et des solutions e-mail. Route Mobile propose également des solutions d'analyse de pare-feu basées sur l'IA aux opérateurs de réseaux mobiles du monde entier. Avec plus de 3 000 clients répartis dans le monde (entreprises, OTT et opérateurs mobiles), Route Mobile a réalisé, sur l'ensemble de l'année 2022-2023, un chiffre d'affaires total rapporté de 35 692 millions de roupies (427 millions d'euros), une croissance annuelle composée (CAGR) de 55 % sur la période 2020-2023, et un EBITDA de 4 566 millions de roupies (55 millions d'euros), un CAGR de 66 % entre 2020 et 2023.