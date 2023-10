Cette attribution est une reconnaissance importante pour Proximus NXT, dont l'ambition est d'aider les entreprises et les pouvoirs publics en mettant à leur disposition sa riche expertise technologique et son écosystème unique de partenaires. En effet, le paysage technologique évolue sans cesse dans de multiples secteurs, à un rythme sans précédent. Les entreprises et les organismes publics doivent innover et se transformer pour devenir plus efficaces, plus agiles et plus orientés client, tout en assurant la continuité et la sécurité de leurs services.

Grâce au nouveau contrat-cadre ICT, tous les services publics flamands et de nombreux instituts de santé et d'enseignement pourront faire appel au portefeuille IT de Proximus en matière de réseaux et de cybersécurité. Le contrat s'adresse notamment au Parlement flamand et à ses institutions, au Gouvernement flamand et à ses cabinets, aux administrations du Gouvernement flamand et aux administrations provinciales. Les autorités locales, directions d'écoles, universités, hautes écoles et centres de recherche stratégiques pourront également adhérer au contrat-cadre. VITO NV interviendra en tant que centrale d'achat.

Proximus NXT s'est distinguée au cours de la procédure d'appel d'offres grâce à son portefeuille étendu permettant de regrouper dans une offre globale des solutions de réseaux et de sécurité de plus de 30 entreprises. Grâce à ses talents internes et ses partenariats avec des entreprises belges et internationales, Proximus est aujourd'hui un acteur clé dans divers domaines IT, de la cybersécurité au cloud, en passant par les réseaux et l'IA. Elle peut ainsi offrir aux parties intéressées un large éventail de services informatiques, des plus petits aux plus complexes, en matière de réseaux et de solutions de sécurité.

Le contrat-cadre est conclu pour une période minimale de quatre ans, avec une possibilité d'extension de trois ans. La valeur initiale du contrat pour le lot "Réseaux et sécurité" dépasse les 56 millions d'euros.