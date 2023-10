Qui dit Mois européen de la cybersécurité, dit nouvelle campagne nationale de sensibilisation menée par la Cyber Security Coalition et le Centre pour la Cybersécurité Belgique. Cette année, la plus grande menace dans le monde digital revient sur le devant de la scène : le phishing.

Le phishing est une plaie pour tous : les utilisateurs d'internet, les entreprises, les organisations et les pouvoirs publics. Non seulement ces messages nous empoisonnent la vie, mais ils font aussi de nombreuses victimes. Depuis 2020, l'incidence mondiale des attaques de phishing a triplé, selon l'Agence de cybersécurité de l'Union européenne (ENISA). Et la Belgique ne fait pas exception.

La campagne de ce mois nous apprend à nous protéger encore mieux contre le phishing. Notamment grâce au lancement de l'extension de navigateur Safeonweb. Cet outil permet de vérifier la fiabilité d'un site web avant d'y introduire vos données.

Quatre outils Safeonweb gratuits pour vous protéger contre le phishing

suspect@safeonweb.be : envoyez toujours les messages suspects reçus à votre adresse e-mail privée à suspect@safeonweb.be. Les liens potentiellement dangereux sont analysés et bloqués par le CCB. Vous éviterez ainsi à d'autres personnes de tomber dans le piège.

App Safeonweb : restez au courant des vagues de phishing qui circulent et installez l'app gratuite sur votre smartphone.

Surfer sans soucis : devenez un expert en 10 minutes. "Surfer sans soucis" propose une série de formations en ligne accessibles à tous sur la cybersécurité.

Extension de navigateur Safeonweb : l'extension Safeonweb dans votre navigateur vous avertit lorsque vous visitez un site web non sécurisé présentant un risque pour vos données.

Proximus ne soutient pas seulement cette campagne de sensibilisation nationale en tant que cofondateur de la Coalition pour la cybersécurité, mais est également la force motrice du programme belge de cybersécurité.

Chez Proximus, nous mettons tout en œuvre pour protéger nos clients contre le phishing !

Depuis novembre 2020, le CSIRT collabore avec le Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB) dans le cadre du programme Belgian Anti-Phishing Shield (BAPS). En conséquence, les personnes qui surfent sur des sites web frauduleux sont protégées et redirigées vers la page d'avertissement du CCB.

Les opérateurs télécoms belges ont mis au point le programme "STOP Phishing" en collaboration avec les autorités. Il s'agit d'une plateforme antiphishing et antifraude qui permet de détecter et de bloquer les e-mails et SMS de phishing, les appels téléphoniques frauduleux générés par des machines (appels robotisés) et les messages de signalisation sur les réseaux mobiles, le tout grâce à un logiciel d'intelligence artificielle. La plateforme est déjà opérationnelle pour filtrer et bloquer les e-mails et SMS suspects.

Mais les petites actions ont aussi leur importance. Comme la publication des faux e-mails circulant en notre nom sur les réseaux sociaux (cf. comptes Facebook et Twitter de notre Proximus CSIRT). Le but : permettre à tout le monde de les identifier pour éviter au maximum de personnes de tomber dans le piège. Ne manquez pas de visiter notre site web, pour plus de conseils sur la manière de vous protéger contre la fraude digitale.