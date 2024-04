La solution Agnet MCx propose des fonctionnalités avancées telles que le Push-to-Talk, la messagerie instantanée sécurisée, le partage de vidéos en direct et des services de localisation de manière sure et fiable. Elle permet aux utilisateurs d'appareils radio bidirectionnels, de smartphones, de tablettes et d'ordinateurs portables de communiquer individuellement ou en groupe. Ces outils permettent une meilleure compréhension de la situation sur le terrain en temps réel, facilitant la prise de décision rapide et efficace. Le partenariat entre Proximus NXT et Airbus garantit que les informations critiques sont communiquées rapidement et de manière fiable, renforçant la collaboration et l'efficacité des équipes sur le terrain. Ces derniers mois, Proximus a pu tester avec succès cette solution de nouvelle génération auprès de différents clients.

Grâce à cette collaboration, la solution Agnet MCx d'Airbus sera accessible via le réseau 4G et 5G de Proximus, en ce compris la fonctionnalité slicing, lorsqu'elle sera disponible commercialement, qui permet de 'découper' le réseau 5G public et de réserver une bande passante garantie, dédiée à des applications spécifiques. Les capacités de la 5G de Proximus, telles que la création de réseaux mobiles privés et le slicing, la bande passante élevée et la faible latence, amélioreront considérablement les fonctionnalités de Agnet MCx, offrant ainsi une solution sans précédent sur le marché belge.

Au travers de ce partenariat, Proximus continue de démontrer son leadership dans le déploiement de la 5G, offrant ainsi une infrastructure solide pour les innovations futures et renforçant sa position de fournisseur de choix pour les solutions de communication avancées.