Plus que jamais, les États, les organisations et les entreprises européennes doivent protéger leurs données sensibles, que ce soit en matière de santé, de défense ou de finance par exemple. Il s'agit bien sûr de préserver ces données contre les cyberattaques, mais également d'empêcher certains États non-européens d'y accéder.

Pour mieux protéger les données des entreprises belges et européennes, Proximus s'est spécialisée depuis plusieurs années dans le cloud souverain. Aujourd'hui, Proximus renforce encore son offre en matière de cloud souverain en proposant une solution plus accessible qui répond aux besoins de toutes les entreprises et organisations qui ont besoin de protéger leurs données sensibles. Et on sait qu'il y en a beaucoup. La demande devrait en effet augmenter très fortement dans les mois et les années à venir avec l'entrée en vigueur des directives européennes NIS 2 et DORA. Celles-ci vont amener les entreprises de l'Union Européenne à devoir prendre un certain nombre de mesures supplémentaires, y compris en termes de sécurité des données, pour mieux se prémunir face aux cyberattaques.

La nouvelle offre de cloud souverain proposée par Proximus combine la plateforme Microsoft Cloud for Sovereignty avec la solution End to End Data Protection basée sur Thales CipherTrust et la solution Tiber Trust Security conçue par Intel. Grâce à cette intégration, qui est une première à l'échelle européenne, Proximus ajoute une couche européenne d'encryptage au-dessus de la technologie de Microsoft, permettant du même coup à celle-ci de passer dans la catégorie du cloud souverain.

Cette solution combinée est actuellement testée par la fédération des entreprises technologiques Agoria dans le cadre d'un "Proof of Concept" (POC).