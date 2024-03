Une TV Box robuste et plus économique, avec technologie Wi-Fi 6 intégrée

La nouvelle box est plus compacte et encore plus performante que ses prédécesseurs, grâce à un matériel plus robuste. Sa mémoire RAM de 3 GB, l'intégration de puces de nouvelle génération et la dernière version du système d'exploitation Android qu'elle embarque permettent un basculement plus fluide entre les applications, pour une expérience utilisateur plus agréable et conviviale.

L'appareil est également fabriqué en plastique recyclé. Grâce à ses dimensions réduites d'environ 40 % par rapport aux modèles précédents, elle contient moins de plastique, rend le transport plus durable et plus efficace et réduit la consommation d'énergie. D'une puissance de 12 W, le TV Box consomme entre 20 et 40 % d'électricité en moins, selon le mode d'utilisation. Un plus pour l'environnement, mais aussi pour le portefeuille des clients.

Pour le reste, l'appareil embarque la technologie Wi-Fi 6. Grâce à cette nouvelle option, le client a la possibilité d'établir une connexion sans fil entre l'appareil et son réseau domestique sans Booster externe. Pour une expérience TV optimale et stable, une connexion par câble est toutefois encore recommandée.

Concrètement : remplacement progressif des anciens modèles

La nouvelle TV Box sera distribuée à partir du 15 mars. Dans un premier temps, elles seront fournies lors de nouveaux raccordements. Par la suite, les anciens modèles chez les clients actuels seront remplacés gratuitement par le dernier modèle. Ce remplacement sera progressif et les clients seront informés individuellement de l'échange.

Les clients souhaitant profiter sans plus attendre des fonctions performantes de la nouvelle TV Box peuvent en faire la demande via le menu Pickx de son TV, auprès du service clientèle ou dans un point de vente Proximus. L'échange sera payant dans ce cas.

Une nouvelle plateforme TV en arrière-plan pour une expérience enrichie

Proximus travaille sans relâche à l'amélioration de l'expérience TV, y compris en coulisses. Elle implémentera ainsi prochainement une nouvelle plateforme TV en arrière-plan. Cette plateforme plus moderne, plus flexible et plus évolutive apportera plusieurs améliorations concrètes pour les clients. Par exemple : si un utilisateur commence à regarder un enregistrement à la maison, il pourra le poursuivre ailleurs plus tard, sur tablette ou smartphone. À l'avenir, les clients pourront également créer un profil pour chaque utilisateur, pour une expérience plus personnalisée.

Actuellement, la plateforme TV est encore en phase de test. Les nouveaux clients y seront bientôt raccordés automatiquement. Les clients actuels seront quant à eux migrés vers la nouvelle plateforme en plusieurs vagues. L'ensemble du processus prendra environ deux ans.