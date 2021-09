Proximus : Pickx+, la chaîne exclusive de Proximus, disponible en option TV distincte à partir du 15 septembre

08 septembre 2021| Communiqué de presse Pickx+, la chaîne exclusive de Proximus, disponible en option TV distincte à partir du 15 septembre

À partir du mercredi 15 septembre, Proximus ajoute à son offre la chaîne exclusive Pickx+ en option TV. Pickx+, la nouvelle chaîne premium de Proximus lancée fin avril, propose un large choix de films, séries, sports, talk-shows et magazines nationaux et internationaux, y compris des productions maison. Pour 4,99 euros par mois (après une période d'essai gratuite de 3 mois), Pickx+ offre toutes ces productions à ses clients, en direct et à la demande, et sur tous les écrans

Lancée le 29 avril dernier, la chaîne premium exclusive Pickx+ propose une offre diversifiée de divertissement adaptée à toute la famille sous le slogan 'Moments that make us'. La programmation mêle savamment sports, cinéma, séries et talk-shows. Tous ces programmes restent par ailleurs disponibles dans le riche catalogue 'à la demande' jusqu'à 30 jours après leur diffusion. Pickx+ est déjà accessible aujourd'hui aux clients Proximus disposant des options TV All Stars, All Sports et All Stars & Sports. À partir du 15 septembre, ce sera également le cas pour les clients qui disposent de l'option Family. De plus, en incluant la chaîne dans l'offre sous forme d'option TV distincte, Proximus souhaite toucher les amateurs de contenu intéressés par le sport et le divertissement en général, en alternant au mieux programmes belges de divertissement, fictions primées, matchs au sommet et événements en direct. Pickx+ est disponible sur le canal 13, via l'application Pickx et sur pickx.be. Les clients TV de Proximus peuvent temporairement essayer Pickx+ sans frais pendant trois mois. Après cette période, l'option peut être renouvelée pour 4,99 euros par mois.

Quelques extraits de la programmation de la nouvelle saison TV : productions maison, fictions internationales, spectacles exceptionnels et sport de haut niveau Pickx+ propose également des programmes de divertissement maison, réalisés pour le compte de Proximus Media House. Depuis le lancement de la chaîne, Dena Vahdani a ému le public dans son talk-show 'Le moment Dena' et ses échanges intimes, francs et profonds. 'Le Moment Dena' prend donc son envol à l'automne après une pré-saison plébiscitée. Dès l'automne, Dena sera rejointe par Maxime Demière, nouveau visage de la chaîne introduisant Fresh Screens et les dernières news du monde du cinéma et des séries. Cet été, avec Plus de Son, Pickx+ a offert une scène inédite à Sandra Kim, TheColorGrey et Udo parmi d'autres artistes Belges privés de performance, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs - eux-mêmes en mal de concerts. Cet automne, la programmation acoustique de ce programme original se poursuivra avec d'autres artistes et grands noms de la scène locale. Pickx+ continue aussi à miser sur les séries, émissions et films internationaux de premier plan. Parmi les rendez-vous à ne pas manquer, citons la nouvelle saison de The Handmaid's Tale (La Servante écarlate) et le succès d'audience américain 'Council of Dads'. Sans oublier d'autres rendez-vous obligés tels que la série 'L'Opéra', une co-production Proximus, ou encore 'Coast Guard Australia'. Les amateurs de sport seront comblés avec des matchs en direct de l'UEFA Champions League et les temps forts du cyclisme, du basket-ball et du hockey, avec un accent particulier sur les performances belges de haut niveau.

Avec Pickx, nous voulons offrir à nos clients un moyen très simple d'accéder à des contenus locaux et internationaux intéressants. Je suis donc fier qu'en lançant Pickx+ en tant qu'option TV distincte, nous donnions à nos téléspectateurs la possibilité de profiter du meilleur contenu premium dans tous leurs domaines d'intérêt, à un prix très compétitif. Avec ce lancement, nous nous appuyons sur les débuts réussis de Pickx+, avec son identité unique et son large éventail de contenus de haut niveau. Jim Casteele Chief Consumer Market Officer

Imprimez

Partagez cette nouvelle via