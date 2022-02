Proximus : Port of Antwerp opte pour les drones automatiques de 6th NeTWorK

Les drones seront utilisés dans le port sans intervention manuelle afin de soutenir les processus de base et d'optimiser l'excellence opérationnelle globale. Il s'agit notamment de la détection des nappes de pétrole et des débris flottants, de l'inspection des infrastructures, de la coordination de la sécurité, du soutien à la gestion du trafic maritime, du soutien en cas de catastrophe et d'incident, du suivi des chantiers, des inspections environnementales et de la gestion des actifs.

Dans le cadre du projet "D-Hive - Capacité opérationnelle de drones pour le port d'Anvers", le consortium déploiera un réseau de drones dans le but de permettre des vols automatiques à partir d'endroits stratégiques du port. Au départ d'une plateforme unique, l'Autorité portuaire d'Anvers pourra ainsi créer à distance des plans et des itinéraires de vol, définir l'objectif et le résultat souhaité du vol (photos, mesures, streaming direct, etc.) et gérer les demandes d'autorisation.

Annick De Ridder

Échevine du Port

Le projet innovant de drones D-Hive fait de Port of Antwerp la première autorité portuaire au monde à offrir une capacité opérationnelle de drones à cette échelle. Un réseau de drones automatisés effectuant des vols à partir d'endroits stratégiques du port représente une énorme valeur ajoutée, tant sur le plan de la sécurité que de l'efficacité. Ce projet est une belle démonstration que l'avenir du port se façonne dès aujourd'hui, de manière très concrète et intelligente.

Le consortium 6th NeTWorK a été fondé fin 2020 par le développeur de matériel et de logiciels DroneMatrix, l'opérateur télécom Proximus et le fournisseur de services pour le trafic aérien (de drones) SkeyDrone. En plus de collaborer au développement de réseaux de drones, les trois partenaires élaborent des solutions de drones inspirées d'un modèle de service où les drones peuvent effectuer des missions "as-a-service" à des fins commerciales. Grâce à la complémentarité des trois parties, le consortium propose une offre unique qui répond parfaitement aux exigences du marché.

"Le projet est réalisé uniquement pour soutenir l'autorité portuaireW", explique Frederik Winters, chef de projet chez DroneMatrix. "Sur la base des résultats, nous voulons inciter la communauté portuaire à utiliser également le modèle DAAS (Drone-as-a-Service) à l'avenir. Ce concept vise à complètement décharger les entreprises et les administrations publiques qui recourent aux services des drones. En tant que fournisseur de services, nous prenons en charge l'aspect technique et les demandes de permis. Les données et les informations sont mises à la disposition de l'utilisateur en temps réel."

DroneMatrix, entrepreneur principal dans le cadre du projet, fournit à la fois le matériel et les logiciels des drones. La société est également responsable de l'exécution des vols. L'entreprise se distingue par le développement maison de la technologie mise en œuvre. Selon Lander Vanwelkenhuyzen, General Manager de DroneMatrix, cette technologie et l'approche opérationnelle ont déjà fait leurs preuves lors du projet Drones for Antwerp. "En collaboration avec la ville, les pompiers et la police, nous avons élaboré une série d'applications, ou cas d'utilisation, qui ont servi de base au développement d'une offre mature pour Port of Antwerp. Mais un projet comme celui-ci, l'un des plus grands appels d'offres européens pour des drones automatiques, ne serait pas réalisable sans le soutien de deux partenaires solides : SkeyDrone et Proximus."

De par son solide ancrage dans le paysage aéronautique, SkeyDrone, filiale de Skeyes et de Brussels Airport Company, dispose de l'expertise nécessaire pour ce projet unique et de grande envergure. Hendrik-Jan Van Der Gucht, Managing Director de SkeyDrone : "SkeyDrone assurera un monitoring continu des risques opérationnels au sol et dans les airs. En intégrant diverses sources de données statiques et dynamiques (telles que les données de position du trafic aérien et des navires), nous pouvons déterminer les itinéraires de vol les plus sûrs et les plus efficaces. De plus, grâce à notre plateforme de données, le processus d'autorisation de vol sera davantage automatisé grâce à l'intégration avec la plateforme UTM de notre partenaire technologique Unifly."

De son côté, Proximus fournira une infrastructure réseau de pointe, des services cloud pour l'hébergement de la plateforme 6th NeTWorK, et mettra à disposition son expertise dans le domaine de l'IoT et de l'analytique.

En mars 2020, Proximus a activé sa technologie 5G dans le port d'Anvers. Depuis, le réseau a encore évolué, si bien qu'aujourd'hui la zone portuaire est largement équipée d'une couverture sur le spectre 3,5 GHz. Un tel réseau mobile performant, capable de gérer des vitesses élevées et d'assurer une latence minimale, est non seulement crucial pour permettre aux drones de fonctionner de manière optimale, mais aussi pour assurer une transmission efficace des données. Pensez par exemple à la façon dont les images en direct de haute qualité 4K peuvent faciliter la coordination de la sécurité dans le port.

Proximus souhaite ainsi contribuer à un écosystème digital productif qui favorise le développement de solutions innovantes par la cocréation.