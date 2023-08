Roblox est une plate-forme de gaming connue qui réunit des millions d'utilisateurs du monde entier, majoritairement jeunes, dans des mondes et des jeux virtuels. La plate-forme offre la possibilité de communiquer avec les autres utilisateurs et de partager du contenu créatif. Grâce à cette collaboration avec Roblox, Pukkelpop peut proposer une toute nouvelle dimension d'interaction et de fun. La 'digital twin' de Pukkelpop dans Roblox offre une expérience de jeu gratuite. Elle a sa propre identité mais contient également des éléments typiques de Pukkelpop comme les célèbres drapeaux, différentes scènes et même une zone backstage. Les visiteurs peuvent se balader sur le terrain du festival avec leurs avatars virtuels. Il y a plusieurs lieux où ils pourront relever un challenge en jouant à plusieurs mini-jeux amusants.

Roblox est principalement fréquenté par de jeunes ados/adultes, ce qui correspond parfaitement à un groupe-cible important du festival. "Pukkelpop est souvent le premier festival où les jeunes se rendent" explique Frederik Luyten, porte-parole de Pukkelpop. "Pour eux et les pré-Pukkelpoppers les plus jeunes, c'est un excellent moyen de découvrir tout ce que propose Pukkelpop, même lorsqu'ils ne peuvent pas encore venir au vrai festival. Et là où nous sommes avant tout un festival de musique dans le 'monde réel', une place plus importante a été donnée au ludique dans l'environnement virtuel."

Première tête d'affiche virtuelle : ISE

La musique reste évidemment bien présente. La jeune Limbourgeoise ISE aura l'honneur de donner le premier show avatar dans le monde virtuel de Pukkelpop. Elle a largement remporté l'open call de Pukkelpop, elle aura ainsi son propre et unique avatar mo-cap pour le tout premier showcase virtuel. Le samedi 19 août, cette performance sera disponible pour la première fois dans Roblox et ISE sera également en live dans la toute nouvelle E-rena de Pukkelpop.

"Nous sommes et restons un festival où le talent musical doit avoir sa chance. Avec cette initiative, nous espérons que les artistes envisageront de nouveaux réseaux de diffusion et nous leur donnons la possibilité de faire passer leurs messages d'une façon qui correspond à la Gen Z en attendant la génération Alpha. Avec une révolution numérique en plein boum et en tant que festival, il est tout à fait logique que nous tentions diverses expérimentations. C'est dans l'ADN de Pukkelpop" ajoute Frederik Luyten.

Un partenariat solide

Le monde virtuel de Pukkelpop est le résultat d'une étroite collaboration avec Proximus et le développeur numérique yondr.

Proximus et Pukkelpop ont depuis longtemps déjà un partenariat solide et sont heureux de lancer le premier Pukkelpop virtuel ensemble. Proximus n'en est pas à son coup d'essai. Après le succès de la campagne Proximus Fiber Hyper Run dans Fortnite lancée plus tôt cette année, l'entreprise montre à nouveau son expertise du metaverse. Ce projet correspond parfaitement à la culture Think Possible de Proximus où innovation et collaboration sont des piliers pour rendre les festivals accessibles à tous.

Proximus souhaite être le partenaire idéal pour les gamers qui recherchent une expérience de jeu inégalée. Avec la vitesse ultra rapide et la latence minimale de Fiber, un tout autre niveau a déjà été atteint. La collaboration avec Pukkelpop dans Roblox confirme le dévouement de Proximus pour réunir les utilisateurs à l'aide de technologies innovantes.

Le développeur yondr est également très satisfait de ce projet. Avec ce monde multi-brand et un concert avatar, un concept unique au monde est mis sur le marché. Pour être audibles au sein du vacarme 'information overload' environnant, les spécialistes en marketing devront redoubler d'efforts sur la création de communautés.

Comme sur le terrain du festival réel, différents projets créatifs en partenariat seront aussi présents dans l'environnement virtuel. Ne manquez pas le parcours d'obstacles du fabriquant de smartphones OnePlus, vous pourrez sauter à l'arrière de la Frikandel XXL du producteur de snacks Van Reusel et découvrir la quête de légumes du spécialiste healthy food Foodmaker. Ils apportent désormais leurs propres champs biologiques dans le monde virtuel grace à Pukkelpop. Les cinquante premiers gagnent un burger végétalien au stand de Foodmaker à Food Wood.

Et nous serons également en lien avec l'e-pavillon de Plan International Belgium où des jeunes pourront, de manière informelle, étoffer leurs connaissances sur les comportements indésirables dans les environnements virtuels et comment y réagir. "Une initiative louable avec laquelle nous souhaitons aussi mettre en avant notre propre campagne We Care A Lot dans le monde virtuel" conclut Frederik Luyten.

Infos pratiques

Pukkelpop in Roblox est disponible dès maintenant gratuitement pour tous les utilisateurs de la plate-forme. Pendant Pukkelpop, il sera aussi possible de venir tester le jeu dans la nouvelle E-rena située juste à côté de Food Wood. Le samedi 19 août, il ne faudra pas manquer le tout premier showcase avec ISE à partir de 19h00 dans Roblox et à l'E-rena. Game on !

