Proximus : Que fait Proximus pour rendre ses emballages plus respectueux de l'environnement ?

18 mars 2022| Blog Que fait Proximus pour rendre ses emballages plus respectueux de l'environnement ?

Nous avons l'ambition claire d'être véritablement circulaires d'ici 2030 et d'apporter une contribution positive nette. Il est temps de rompre avec le modèle de consommation et de gaspillage et de passer à un cycle durable de réutilisation. Les ressources naturelles de la planète s'épuisent progressivement, le modèle économique linéaire "prendre, fabriquer, gaspiller" a atteint ses limites.

Assurer la neutralité carbone de nos propres activités en recyclant les déchets, en réutilisant et en compostant, en collectant les téléphones portables et en remettant à neuf les b-box et TV Box. L'effet ? Moins de déchets et de pollution. Davantage de temps pour que les ressources naturelles se rétablissent.

Intégrer la durabilité dans tout ce que nous faisons. Fixer des objectifs stricts, y compris pour nos fournisseurs.

Nos activités en Belgique ont généré 8.700 tonnes de déchets en 2021 (vs 10.700 en 2020), dont 11 % ont été transformés en électricité et en énergie thermique dans des usines de traitement des déchets. Les 89 % restants ont été recyclés, réutilisés ou revalorisés. Nous avons fixé des objectifs clairs pour la gestion future de nos déchets et souhaitons les recycler à 100 % d'ici à 2030.

Nous rendons aussi écologiques que possible nos packagings, en tenant compte de tous les aspects de la chaîne de production et des conditions du marché. De plus, nous économisons beaucoup de papier grâce à nos guides d'installation et d'utilisation digitaux.

Nous utilisons désormais des boîtes plus petites, qui sont fabriquées en carton recyclé. Nos sleeves sont imprimés en Belgique sur du papier issu de sources responsables et en utilisant des encres végétales. Le manuel que vous recevez est concis, et vous pouvez trouver la version détaillée en ligne sur proximus.be via un code QR ou un URL.

Le fait de réduire l'emballage de l'adaptateur CPL, a permis de mettre 50 % d'appareils en plus sur une palette. Et donc de diminuer de moitié le volume de transport. !

Nous supprimons tous les plastiques inutiles, par exemple les sachets en plastique autour des câbles, de l'adaptateur, de la télécommande...). Idem pour les supports de câbles en plastique de certaines b-box. Dans les shops, les sacs en plastique ont tous été remplacés par des sacs en papier, et ils ne sont pas systématiquement utilisés pour chaque achat.

Là aussi, moins de plastique, cela signifie moins de poids et donc moins d'émissions de CO2 pour la production et le transport de nos b-box, TV Box, etc.

Exercice identique pour nos TV Box. Là, nous avons enlevé les câbles Ethernet dans nos boîtes TV Box V6. Ces TV Box sont uniquement utilisées en cas d'échange, de sorte que nos clients peuvent réutiliser le câble Ethernet existant pour leur nouvelle TV Box, sans aucun impact négatif sur la qualité.

Le Centre de Distribution de Proximus a reçu le précieux label Lean and Green 2 stars, ce qui signifie une réduction de ses émissions de CO2 de 30 % par commande envoyée depuis 2015. Ce label a pu être décerné, entre autres, grâce aux améliorations apportées aux emballages.

